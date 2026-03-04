TRAPAS spolnomocnenca vlády: Komické zábery a prepad cez stoličku na štýl Huliaka, TOTO sa mi ešte nestalo!

BRATISLAVA - Alexander Daško je už niekoľko mesiacov v pozícii splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, no za celú jeho službu pre štát sa mu niečo podobné nestalo. Pri tomto zábere si okamžite spomeniete na ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka. Prečo? Posúďte sami.
VIDEO Pád splnomocnenca zachytili kamery:
Splnomocnenec Daško si na zábere išiel sadnúť na stoličku k malému chlapcovi. Zábery z rokovania sa ale premenili na hotovú komédiu.
To sa mi ešte nestalo, zaznelo a mnohým prebehol mysľou Huliak
Sám tento výstup okomentoval slovami: "Vôbec to nechápem. To sa môže iba mne stať." Reagoval týmito slovami Daško na moment, kedy sa išiel posadiť na stoličku, no v tom momente zletel poza ňu. Viacerým divákom určite hneď napadli zábery z verejnoprávnej televízie, kde svojho času takto "zletel" aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
"Videl som malého chlapca, ktorý hrá na klavíriku. Povedal som si, že si idem k nemu sadnúť ako hudobník a bác ... toto sa naozaj môže stať len mne," sypal si popol na hlavu Daško.