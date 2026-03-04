Streda4. marec 2026, meniny má Kazimír, zajtra Fridrich

TRAPAS spolnomocnenca vlády: Komické zábery a prepad cez stoličku na štýl Huliaka, TOTO sa mi ešte nestalo!

Splnomocnenec Daško sa prepadol cez stoličku, presne ako minister Huliak. Zobraziť galériu (2)
Splnomocnenec Daško sa prepadol cez stoličku, presne ako minister Huliak. (Zdroj: Kancelária splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Alexander Daško je už niekoľko mesiacov v pozícii splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, no za celú jeho službu pre štát sa mu niečo podobné nestalo. Pri tomto zábere si okamžite spomeniete na ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka. Prečo? Posúďte sami.

VIDEO Pád splnomocnenca zachytili kamery:

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Daško sa prepadol cez stoličku ako minister Rudolf Huliak (Zdroj: Kancelária splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)

Splnomocnenec Daško si na zábere išiel sadnúť na stoličku k malému chlapcovi. Zábery z rokovania sa ale premenili na hotovú komédiu.

To sa mi ešte nestalo, zaznelo a mnohým prebehol mysľou Huliak

Sám tento výstup okomentoval slovami: "Vôbec to nechápem. To sa môže iba mne stať." Reagoval týmito slovami Daško na moment, kedy sa išiel posadiť na stoličku, no v tom momente zletel poza ňu. Viacerým divákom určite hneď napadli zábery z verejnoprávnej televízie, kde svojho času takto "zletel" aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.

TRAPAS spolnomocnenca vlády: Komické
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Repro foto FB/Adolf Snehuliak)

"Videl som malého chlapca, ktorý hrá na klavíriku. Povedal som si, že si idem k nemu sadnúť ako hudobník a bác ... toto sa naozaj môže stať len mne," sypal si popol na hlavu Daško.

Viac o téme: PádSplnomocnenec vlády SR pre rómske komunityAlexander DaškoStolička
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Taraba medzi hosťami Miss
Taraba medzi hosťami Miss Roma Slovensko: V Kežmarku ho nadchla mladá speváčka Vanesa
Domáce
Minister zahraničných vecí a
Premiér Fico nepodporí finančnú kompenzáciu obetiam tragických požiarov: Pripomína chybu matky v Mašličkove
Domáce
Generálny riaditeľ Ústredia práce,
Práca namiesto dávok za tri mesiace umiestnila na trhu práce 860 ľudí, uviedol minister Tomáš
Domáce
Lucia Plaváková
Ľudskoprávny výbor diskutoval o tragédiách v Mašličkove i Kozárovciach: Ako dopadol?
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

TRAPAS spolnomocnenca vlády: Komické
TRAPAS spolnomocnenca vlády: Komické zábery a prepad cez stoličku na štýl Huliaka, TOTO sa mi ešte nestalo!
Domáce
Ministerstvo odporúča Slovákom na
Ministerstvo odporúča Slovákom na Blízkom východe nepresúvať sa medzi krajinami
Domáce
Richard Raši
Podnet od Žilinku na zmenu trestných kódexov som zatiaľ nedostal, uviedol Raši
Domáce
Radošinské naivné divadlo uvedie Štepkovu komédiu Tvár z bilbordu
Radošinské naivné divadlo uvedie Štepkovu komédiu Tvár z bilbordu
Bratislava

Zahraničné

Donald Trump
Obrat o stoosemdesiat stupňov? Trump má kľúče od trvalého MIERU, podľa experta môže zastaviť dva konflikty súčasne!
Zahraničné
francúzsky prezident Emmanuel Macron
Macron koná: Francúzska lietadlová loď smeruje z Baltu do Stredomoria
Zahraničné
Tragédia na pláži v
Tragédia na pláži v Španielsku! Po zrútení lávky sú štyria ľudia mŕtvi
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
USA začnú čo najskôr eskortovať ropné tankery cez Hormuz, uviedol Trump
Zahraničné

Prominenti

Patsy Kensit
Nahá kráska zo Smrtonosnej zbrane: Aha, ako vyzerá po vyše 30 rokoch!
Osobnosti
Oddych sa zmenil na
Oddych sa zmenil na boj o letenky! Wanda Hrycová uviazla na Srí Lanke: Je to fuška dostať sa domov
Domáci prominenti
Jamie Lee Curtis v
Preboha PREČO? Jamie Lee Curtis predviedla 67-ročné telo: Odhalila šaty a... Selfie si pozriete trikrát
Zahraniční prominenti
Barbora Chlebcová v seriáli
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Chirurg prehovoril o TAJNÝCH
Chirurg prehovoril o TAJNÝCH TÚŽBACH mužov: TOTO je zákrok, o ktorý je dnes na klinikách ENORMNÝ záujem! Koľko stojí?
Zaujímavosti
Potraviny s rovnakým alebo
Potraviny s rovnakým alebo vyšším obsahom omega-3 mastných kyselín ako losos
vysetrenie.sk
NAJDESIVEJŠIE posledné želania vrahov
NAJDESIVEJŠIE posledné želania vrahov pred popravou: Steak, homár a Pán prsteňov! Čo žiadala najznámejšia vrahyňa?
Zaujímavosti
Zabudnite na psy a
Zabudnite na psy a mačky: Profesorka psychológie tvrdí, že jej duševné zdravie zachraňuje SLIEPKA V PLIENKE!
Zaujímavosti

Dobré správy

Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Ako nájsť cestu za zdravou pokožkou? Slovenská značka má recept, ktorý ocení každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Konsolidácia naruby? Príjmy štátu klesajú, kým výdavky rastú dvojciferným tempom!
Konsolidácia naruby? Príjmy štátu klesajú, kým výdavky rastú dvojciferným tempom!
Prídeme o tisícku miest aj milióny eur: Zamestnávatelia ukázali prstom na vinníka odchodu Samsungu!
Prídeme o tisícku miest aj milióny eur: Zamestnávatelia ukázali prstom na vinníka odchodu Samsungu!
Ceny plynu a ropy vystrelili prudko nahor, hrozí opäť zdražovanie! Stojíme na pokraji novej energetickej krízy?
Ceny plynu a ropy vystrelili prudko nahor, hrozí opäť zdražovanie! Stojíme na pokraji novej energetickej krízy?
Odvody sa menia na poslednú chvíľu: Títo živnostníci platiť nebudú!
Odvody sa menia na poslednú chvíľu: Títo živnostníci platiť nebudú!

Šport

Pavol Regenda vs. Juraj Slafkovský: Online prenos zo súboja San Jose – Montreal
Pavol Regenda vs. Juraj Slafkovský: Online prenos zo súboja San Jose – Montreal
Juraj Slafkovský
Dávid Hancko zabojuje o trofej: Atlético v dráme proti FC Barcelona ratovalo náskok
Dávid Hancko zabojuje o trofej: Atlético v dráme proti FC Barcelona ratovalo náskok
Copa del Rey
Slovenský hokejový klub oznámil tragickú správu: Tréner juniorského tímu náhle zomrel
Slovenský hokejový klub oznámil tragickú správu: Tréner juniorského tímu náhle zomrel
Slovensko
Ďalší kolaps Spartaka Trnava: Po výprasku v Podbrezovej Slovnaft Cup neobháji
Ďalší kolaps Spartaka Trnava: Po výprasku v Podbrezovej Slovnaft Cup neobháji
Slovnaft Cup

Auto-moto

NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
Testy
Chystajú sa ďalšie zmeny v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji
Chystajú sa ďalšie zmeny v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji
Ekonomika
Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
Novinky

Kariéra a motivácia

Toto rozhoduje o vašom prijatí do práce: Firmy zmenili pravidlá hry a väčšina uchádzačov o tom netuší
Toto rozhoduje o vašom prijatí do práce: Firmy zmenili pravidlá hry a väčšina uchádzačov o tom netuší
Pracovný pohovor
Sociálna poisťovňa upozorňuje na nové povinnosti: Na toto nezabudnite, inak riskujete problémy
Sociálna poisťovňa upozorňuje na nové povinnosti: Na toto nezabudnite, inak riskujete problémy
Domáce
Nečakaná povinnosť pre zamestnancov: Daňové priznanie vás môže dobehnúť kvôli pár eurám navyše
Nečakaná povinnosť pre zamestnancov: Daňové priznanie vás môže dobehnúť kvôli pár eurám navyše
Zákony
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však nevidia
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však nevidia
Domáce

Varenie a recepty

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Hokkaido nie je len na polievku! Táto krémová hokkaido omáčka vás svojou chuťou dostane
Hokkaido nie je len na polievku! Táto krémová hokkaido omáčka vás svojou chuťou dostane
Kuracie prsia
Cestoviny z jedného pekáča: Ideálne na večeru počas týždňa
Cestoviny z jedného pekáča: Ideálne na večeru počas týždňa
Výber receptov

Technológie

Irán tvrdí, že dôležité izraelské ciele zasiahol záhadnou raketou „Khyber“: Čo sa za týmto názvom ukrýva?
Irán tvrdí, že dôležité izraelské ciele zasiahol záhadnou raketou „Khyber“: Čo sa za týmto názvom ukrýva?
Armádne technológie
Američania ukázali čierny Tomahawk. Táto verzia môže byť pre radary a infračervené senzory takmer neviditeľná
Američania ukázali čierny Tomahawk. Táto verzia môže byť pre radary a infračervené senzory takmer neviditeľná
Armádne technológie
Ruskí hackeri zneužívali kritickú slabinu vo Windowse: Microsoft radí, aby si februárový update dlho neodkladal
Ruskí hackeri zneužívali kritickú slabinu vo Windowse: Microsoft radí, aby si februárový update dlho neodkladal
Bezpečnosť
Pevné batérie získavajú kvapalinovú rýchlosť. Nový vrstvený elektrolyt posúva ich limity
Pevné batérie získavajú kvapalinovú rýchlosť. Nový vrstvený elektrolyt posúva ich limity
Technológie

Bývanie

Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky

Pre kutilov

Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Údržba a opravy
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Záhrada
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Strecha
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Týchto 6 signálov naznačuje, že váš vzťah je v ohrození: Hrozí vám nevera?
Partnerské vzťahy
Týchto 6 signálov naznačuje, že váš vzťah je v ohrození: Hrozí vám nevera?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
TRAPAS spolnomocnenca vlády: Komické
Domáce
TRAPAS spolnomocnenca vlády: Komické zábery a prepad cez stoličku na štýl Huliaka, TOTO sa mi ešte nestalo!
Donald Trump
Zahraničné
Obrat o stoosemdesiat stupňov? Trump má kľúče od trvalého MIERU, podľa experta môže zastaviť dva konflikty súčasne!
Iránsky minister zahraničných vecí
Zahraničné
ŠOKUJÚCE Iránsky minister začal počas stretnutia KRIČAŤ na Trumpovho človeka! O dva dni začala vojna
Študenti objednali profesorovi striptérku.
Zahraničné
Škandál na katolíckom gymnáziu: VIDEO Žiaci objednali profesorovi striptérku

Ďalšie zo Zoznamu