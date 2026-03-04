ONLINE Vojna s Iránom: Izrael spustil ďalšiu rozsiahlu vlnu útokov!

Streda4. marec 2026, meniny má Kazimír, zajtra Fridrich

Tento satelitný snímok poskytnutý spoločnosťou Vantor ukazuje škody po leteckých útokoch na veliteľstvo Iránskych revolučných gárd (IRGC) v Teheráne v utorok. Zobraziť galériu (3)
Tento satelitný snímok poskytnutý spoločnosťou Vantor ukazuje škody po leteckých útokoch na veliteľstvo Iránskych revolučných gárd (IRGC) v Teheráne v utorok. (Zdroj: TASR/Satellite image Â©2026 Vantor via AP)
TASR

JERUTALEM/TEHERÁN - Izraelská armáda v noci na stredu oznámila, že spustila rozsiahlu vlnu útokov na Irán. Údery sú podľa nej zamerané na odpaľovacie zariadenia, systémy protivzdušnej obrany a ďalšiu infraštruktúru tamojšieho režimu. Informuje o tom portál The Times of Israel (TOI) a agentúra Reuters.

Aktualizácia 6:47 Pri odrážaní vzdušného útoku v Kuvajte zomrelo 11-ročné dievča. Informovalo o tom podľa stanice BBC kuvajtské ministerstvo zdravotníctva. Tamojšie ministerstvo obrany podľa stanice Al-Džazíra uviedlo, že úlomky dopadli na domy a spôsobili zranenia a materiálne škody. Dodalo, že sa kuvajtským silám podarilo niekoľko vzdušných útokov zničiť. Saudská Arábia podľa agentúry AFP uviedla, že vo svojom vzdušnom priestore zničila deväť dronov a pri meste Chardž v centrálnej časti krajiny zneškodnila dve strely.

Aktualizácia 6:37 Americké ministerstvo zahraničných vecí umožnilo časti svojich pracovníkov opustiť Saudskú Arábiu a Omán. Reaguje tak na odvetné iránske útoky, píše agentúra AFP. Ministerstvo schválilo odchod zamestnancov vlády USA a rodinných príslušníkov, ktorých prítomnosť v oboch blízkovýchodných krajinách nie je nevyhnutná, uviedla americká ambasáda v Rijáde a Maskate. Dôvodom sú podľa nich "bezpečnostné riziká".

Aktualizácia 6:30 Irán v stredu skoro ráno vyslal rakety na viaceré časti Izraela, kde sa rozozvučali sirény a tamojší obyvatelia dostali nariadenie, aby sa skryli do úkrytov. Izraelská armáda uviedla, že pracuje na odvrátení hrozieb, informuje agentúra AFP a stanice al-Džazíry. Podľa izraelských médií trosky rakiet spadli v oblasti pri Jeruzaleme a spôsobili menší požiar, pričom bezprostredne nehlásili žiadne obete ani vážnejšie škody. Portál The Times of Israel (TOI) uvádza, že na Izrael smerovalo viacero iránskych rakiet, pričom úrady zaznamenali aj strely vypálené z Libanonu.

Aktualizácia 6:25 Saudská Arábia v stredu oznámila, že prijme všetky potrebné opatrenia na ochranu svojej bezpečnosti, územia a obyvateľov. Ministerstvo obrany tiež informovalo, že v posledných hodinách zachytilo a zneškodnilo najmenej deväť dronov a dve rakety vo svojom vzdušnom priestore. Informuje o tom agentúra Reuters, AFP a stanice Sky News.

Aktualizácia 6:20 Iránska balistická raketa v utorok zasiahla americkú vojenskú základňu al-Udajd v Katare, oznámilo tamojšie ministerstvo obrany. Z miesta nehlásia obete, informuje agentúra AFP a stanica al-Džazíra. Ministerstvo vo vyhlásení doplnilo, že na územie Kataru smerovala z Iránu aj ďalšia raketa, ktorú systémy protivzdušnej obrany úspešne zneškodnili. „Naše ozbrojené sily disponujú všetkými prostriedkami na ochranu a zachovanie suverenity štátu a jeho územia a na rázne čelenie akejkoľvek hrozbe,“ uvádza sa ďalej v stanovisku.

Oznámenie prišlo niekoľko hodín po tom, čo iránske Revolučné gardy zaútočili raketami a dronmi na viaceré oblasti Izraela vrátane Tel Avivu, kde najmenej jedna žena utrpela zranenia spôsobené dopadom trosiek zostrelenej munície. Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie o prípadných obetiach či škodách.

Silné výbuchy podľa agentúry AFP zazneli v stredu po polnoci aj v libanonskej metropole Bejrút, kde Izrael pravidelne cieli na proiránske militantné hnutie Hizballáh.

Izraelské útoky v Libanone si vyžiadali obete, armáda vyzvala na evakuáciu

Libanonské ministerstvo zdravotníctva v stredu oznámilo, že pri izraelských útokoch na dve mestá južne od Bejrútu zahynulo najmenej šesť ľudí a ďalších osem utrpelo zranenia. Izraelská armáda zároveň vyzvala obyvateľov 16 miest a dedín na juhu Libanonu, aby okamžite opustili svoje domovy. Informuje o tom agentúra AFP a stanica al-Džazíra.

Dym stúpa z izraelských náletov v Dahiyehu, južnom predmestí Bejrútu v Libanone
Dym stúpa z izraelských náletov v Dahiyehu, južnom predmestí Bejrútu v Libanone  (Zdroj: SITA/AP Photo/Bilal Hussein)

„Pre vašu bezpečnosť musíte okamžite opustiť svoje domovy,“ uviedol hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai so zoznamom 16 oblastí vrátane mesta Šakra. Podľa izraelskej strany budú údery zamerané na militantov proiránskeho hnutia Hizballáh.

Ďalší izraelský nálet v stredu zasiahol štvorposchodovú budovu v meste Baalbek na východe Libanonu, informovali tamojšie štátne médiá. Podľa prvých správ si útok vyžiadal niekoľko obetí, pričom záchranné zložky pokračujú v pátraní pod troskami. Libanonské úrady už v utorok večer uviedli, že v dôsledku izraelskej „agresie“ zahynulo už najmenej 50 ľudí a zranenia utrpelo ďalších 335 osôb.

USA od soboty zasiahli v Iráne približne 2000 cieľov, tvrdí armáda

Americké sily od začiatku bojov proti Iránu zasiahli približne 2000 cieľov v krajine, pričom zničili 17 iránskych lodí vrátane ponorky. V utorkovom videu na sociálnej sieti X to uviedol admirál Brad Cooper, veliteľ Ústredného velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM). Podľa jeho slov došlo k výraznému oslabeniu iránskej protivzdušnej obrany, informuje o tom televízia Sky News a al-Džazíra.

Dym zahalil ulicu po útoku americkej a izraelskej armády v Teheráne.
Dym zahalil ulicu po útoku americkej a izraelskej armády v Teheráne.  (Zdroj: TASR/AP/Mohsen Ganji)

„Na tejto operácii sa zúčastňuje viac než 50.000 vojakov, 200 stíhačiek, dve lietadlové lode a bombardéry zo Spojených štátov a ďalšie sily sú na ceste... Značne sme oslabili iránsku protivzdušnú obranu a zničili stovky iránskych balistických rakiet, odpaľovacích zariadení a dronov,“ poznamenal Cooper.

Irán podľa neho na americko-izraelské útoky reagoval viac než 500 balistickými raketami a viac ako 2000 dronmi, no jeho schopnosť pokračovať v úderoch je podľa Coopera postupne obmedzená v dôsledku pokračujúcich útokov na iránske odpaľovacie zariadenia. „Vidíme, že schopnosť Iránu zasiahnuť nás a našich partnerov klesá, zatiaľ čo naša bojová sila naopak rastie,“ dodal veliteľ CENTCOM.

