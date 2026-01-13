Diaľničiari zasahovali celú noc: V hlavnom meste použili 240 ton posypu

BRATISLAVA - Počas noci nasadili diaľničiari zo stredísk v Malackách, Bratislave, Galante a Trnave desiatky ťažkých mechanizmov, použili niekoľko stoviek ton posypových materiálov a za noc prešli niekoľko tisíc kilometrov na diaľničných ťahoch. Informovali o tom z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Úseky v správe NDS sa podarilo mať zjazdné ešte pred rannou dopravnou špičkou.
Noc z pondelka (12. 1.) na utorok bola podľa NDS jednou z najnáročnejších pri správe najdôležitejších dopravných tepien v Bratislavskom a Trnavskom kraji. V pohotovosti boli všetky ťažké mechanizmy, ktoré zaisťovali pluhovanie a posyp diaľnic. Len v regióne juhozápadného Slovenska, v ktorom bola dopravná situácia najkomplikovanejšia, prešli päť a pol tisíca kilometrov a použili vyše 600 ton posypového materiálu.
„Príprava na avizované zhoršené klimatické podmienky sa začala už v pondelok od 17.30 h, keď sme odštartovali preventívny posyp v hlavnom meste. Len za poslednú noc do približne 8.00 h ráno pre zaistenie bezpečnosti a zjazdnosti stredisko správy a údržby diaľnic v Bratislave použilo 240 ton posypového materiálu,“ uviedol generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
Dopravnú situáciu na západnom Slovensku dočasne skomplikovalo aj uzavretie maďarskej diaľnice M 15 pre vozidlá nad 7,5 tony. Tie počas niekoľkých hodín museli čakať pred hraničným priechodom Čunovo/Rajka.