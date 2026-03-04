Streda4. marec 2026, meniny má Kazimír, zajtra Fridrich

Obrovská tragédia v Kuvajte: Pri vzdušnom útoku zomrelo len 11-ročné dievča!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Vahid Salemi)
ČTK

KUVAJT/RIJÁD - Pri odrážaní vzdušného útoku v Kuvajte zomrelo 11-ročné dievča. Informovalo o tom podľa stanice BBC kuvajtské ministerstvo zdravotníctva. Tamojšie ministerstvo obrany podľa stanice Al-Džazíra uviedlo, že úlomky dopadli na domy a spôsobili zranenia a materiálne škody.

Dodalo, že sa kuvajtským silám podarilo niekoľko vzdušných útokov zničiť. Saudská Arábia podľa agentúry AFP uviedla, že vo svojom vzdušnom priestore zničila deväť dronov a pri meste Chardž v centrálnej časti krajiny zneškodnila dve strely.

Irán pokračuje v odvetných úderoch na Izrael a americké ciele v regióne. Reaguje tým na údery, ktoré proti Iránu v sobotu začali Spojené štáty a Izrael. Od začiatku vojny medzi americkými a izraelskými silami a Iránom boli v Kuvajte zabití najmenej traja ľudia. Ambasádu Spojených štátov v Rijáde v noci na utorok zasiahli dva drony, čo spôsobilo menší požiar a hmotné škody malého rozsahu.

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Roztrhaná krabica, ukradnutý balík
Roztrhaná krabica, ukradnutý balík a oči pre plač: Žene zmizla zásielka za desiatky eur! Sťažností na dopravcu pribúdajú
Vláda prerokuje nariadenie o
Vláda prerokuje nariadenie o priamych platbách, aj správu o členstve SR v EÚ
Juraj Blanár
V stredu pokračuje evakuácia Slovákov z Blízkeho východu, uviedol Blanár
Radošinské naivné divadlo uvedie Štepkovu komédiu Tvár z bilbordu
Radošinské naivné divadlo uvedie Štepkovu komédiu Tvár z bilbordu
Obrovská tragédia v Kuvajte:
Napätie prudko rastie: USA
Napätie prudko rastie: USA sťahujú svojich ľudí zo Saudskej Arábie a Ománu!
Smartwings Boeing 737
Na pražské letisko dorazil let Smartwings z Dubaja, pristál aj v Egypte
Friedrich Merz
Merz žiadal od Trumpa väčší tlak na Rusko: Chce aj zapojenie EÚ do mierových rokovaní
Dnes ho MILUJE celý
Dnes ho MILUJE celý svet: Uhádnete, kto je toto rozkošné bábätko na fotke?
Expartner Moniky Jákliovej, Gábor
MRAZIVÁ SPOVEĎ Borárosa: Takto reagoval, keď videl mŕtvu Moniku v nemocnici... Stále tomu neverí!
V zahraničí UVIAZLA aj
V zahraničí UVIAZLA aj naša športová hviezda: Hodinové rady na benzínkach, ZÁCHRANA za 10 tisíc eur!
Patsy Kensit
Nahá kráska zo Smrtonosnej zbrane: Aha, ako vyzerá po vyše 30 rokoch!
Zabudnite na biely úsmev:
Zabudnite na biely úsmev: Pred 2 000 rokmi bol hitom tento BIZARNÝ TREND, z ktorého vám padne sánka!
Chirurg prehovoril o TAJNÝCH
Chirurg prehovoril o TAJNÝCH TÚŽBACH mužov: TOTO je zákrok, o ktorý je dnes na klinikách ENORMNÝ záujem! Koľko stojí?
Potraviny s rovnakým alebo
Potraviny s rovnakým alebo vyšším obsahom omega-3 mastných kyselín ako losos
NAJDESIVEJŠIE posledné želania vrahov
NAJDESIVEJŠIE posledné želania vrahov pred popravou: Steak, homár a Pán prsteňov! Čo žiadala najznámejšia vrahyňa?
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Zdroj: Getty Images
Ako nájsť cestu za zdravou pokožkou? Slovenská značka má recept, ktorý ocení každá žena
Konsolidácia naruby? Príjmy štátu klesajú, kým výdavky rastú dvojciferným tempom!
Prídeme o tisícku miest aj milióny eur: Zamestnávatelia ukázali prstom na vinníka odchodu Samsungu!
Ceny plynu a ropy vystrelili prudko nahor, hrozí opäť zdražovanie! Stojíme na pokraji novej energetickej krízy?
Odvody sa menia na poslednú chvíľu: Títo živnostníci platiť nebudú!
VIDEO Páni, to bola kanonáda: Montreal a San Jose predviedli prestrelku ako za starých čias
Dávid Hancko zabojuje o trofej: Atlético v dráme proti FC Barcelona ratovalo náskok
Slovenský hokejový klub oznámil tragickú správu: Tréner juniorského tímu náhle zomrel
Ďalší kolaps Spartaka Trnava: Po výprasku v Podbrezovej Slovnaft Cup neobháji
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
Chystajú sa ďalšie zmeny v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji
Chystajú sa ďalšie zmeny v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji
Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
Toto rozhoduje o vašom prijatí do práce: Firmy zmenili pravidlá hry a väčšina uchádzačov o tom netuší
Toto rozhoduje o vašom prijatí do práce: Firmy zmenili pravidlá hry a väčšina uchádzačov o tom netuší
Sociálna poisťovňa upozorňuje na nové povinnosti: Na toto nezabudnite, inak riskujete problémy
Sociálna poisťovňa upozorňuje na nové povinnosti: Na toto nezabudnite, inak riskujete problémy
Nečakaná povinnosť pre zamestnancov: Daňové priznanie vás môže dobehnúť kvôli pár eurám navyše
Nečakaná povinnosť pre zamestnancov: Daňové priznanie vás môže dobehnúť kvôli pár eurám navyše
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však nevidia
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však nevidia
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Hokkaido nie je len na polievku! Táto krémová hokkaido omáčka vás svojou chuťou dostane
Kuracie prsia
Cestoviny z jedného pekáča: Ideálne na večeru počas týždňa
Cestoviny z jedného pekáča: Ideálne na večeru počas týždňa
Vedci zaznamenali mimoriadne silný „kozmický laser“, ktorý ku nám prišiel z druhej polovice vesmíru
Vedci zaznamenali mimoriadne silný „kozmický laser“, ktorý ku nám prišiel z druhej polovice vesmíru
Irán tvrdí, že dôležité izraelské ciele zasiahol záhadnou raketou „Khyber“: Čo sa za týmto názvom ukrýva?
Irán tvrdí, že dôležité izraelské ciele zasiahol záhadnou raketou „Khyber“: Čo sa za týmto názvom ukrýva?
Američania ukázali čierny Tomahawk. Táto verzia môže byť pre radary a infračervené senzory takmer neviditeľná
Američania ukázali čierny Tomahawk. Táto verzia môže byť pre radary a infračervené senzory takmer neviditeľná
Ruskí hackeri zneužívali kritickú slabinu vo Windowse: Microsoft radí, aby si februárový update dlho neodkladal
Ruskí hackeri zneužívali kritickú slabinu vo Windowse: Microsoft radí, aby si februárový update dlho neodkladal
Našli perfektný spôsob, ako z ruchu mesta uniknúť do prírody. Miesto je skromné, ale dalo by vám pokoj a relax
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Prečo ženy, ktoré jedia viac chudnú rýchlejšie? Poznáme odpoveď
Roztrhaná krabica, ukradnutý balík
Tento satelitný snímok poskytnutý
Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj prišiel s nečakaným návrhom: Blízkemu východu dá zbraň proti Iránu, má to však háčik!
Iránsky tajomník Najvyššej rady
