Obrovská tragédia v Kuvajte: Pri vzdušnom útoku zomrelo len 11-ročné dievča!

KUVAJT/RIJÁD - Pri odrážaní vzdušného útoku v Kuvajte zomrelo 11-ročné dievča. Informovalo o tom podľa stanice BBC kuvajtské ministerstvo zdravotníctva. Tamojšie ministerstvo obrany podľa stanice Al-Džazíra uviedlo, že úlomky dopadli na domy a spôsobili zranenia a materiálne škody.
Dodalo, že sa kuvajtským silám podarilo niekoľko vzdušných útokov zničiť. Saudská Arábia podľa agentúry AFP uviedla, že vo svojom vzdušnom priestore zničila deväť dronov a pri meste Chardž v centrálnej časti krajiny zneškodnila dve strely.
Irán pokračuje v odvetných úderoch na Izrael a americké ciele v regióne. Reaguje tým na údery, ktoré proti Iránu v sobotu začali Spojené štáty a Izrael. Od začiatku vojny medzi americkými a izraelskými silami a Iránom boli v Kuvajte zabití najmenej traja ľudia. Ambasádu Spojených štátov v Rijáde v noci na utorok zasiahli dva drony, čo spôsobilo menší požiar a hmotné škody malého rozsahu.