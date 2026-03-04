Dnes ho MILUJE celý svet: Uhádnete, kto je toto rozkošné bábätko na fotke?

LOS ANGELES - Na prvý pohľad ide o milú detskú fotografiu chlapca s nevinným pohľadom a zvedavými očami. Len málokto by v ňom vtedy videl budúcu svetovú hviezdu. Z malého dieťaťa na obrázku sa totiž časom stal jeden z najúspešnejších popových spevákov svojej generácie, ktorého dnes poznajú milióny fanúšikov po celom svete. Spoznáte, o koho ide?
Na prvý pohľad ide o obyčajnú starú fotografiu malého chlapca. Jemné vlásky, veľké zvedavé oči a pohľad uprený niekam do diaľky. Lenže táto fotografia skrýva malé tajomstvo. Tento chlapec totiž vyrástol a stal sa jednou z najznámejších osobností modernej popovej hudby.
Jeho meno dnes poznajú milióny fanúšikov po celom svete a jeho piesne majú miliardy prehratí na streamovacích platformách. Ako mnoho veľkých príbehov, aj tento sa začal pomerne nenápadne. Vyrastal v obyčajnom prostredí a už od detstva prejavoval veľký hudobný talent. Narodila sa 1. marca 1994. Z malého chlapca s veľkým snom sa tak postupne stal globálny fenomén.
V 16-tich rokoch vydal svoj prvý štúdiový album s názvom My World 2.0, ktorý obsahoval populárny singel „Baby“. Jeho meno hneď zaplavilo hudobné rebríčky. Postupom času sa z detskej hviezdy stal jeden z najvplyvnejších popových spevákov svojej generácie. Získal množstvo hudobných ocenení a spolupracoval s mnohými známymi umelcami. Správnu odpoveď sa dozviete na druhej strane článku.