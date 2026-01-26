Ďalší ÚDER bankomatovej mafie: VÝBUCH na severe a údajní traja páchatelia na úteku!

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com, Topky/Ramon Leško)
ORAVSKÝ PODZÁMOK - Polícia má na stole ďalší vážny prípad výbuchu bankomatu. Tentokrát táto "bankomatová mafia" udrela na severe krajiny a explóziu hlásia z Oravy. Podľa všetkého ju mali mať na svedomí traja páchatelia.
Prípadu sa venovala televízia Markíza. Všetko sa malo stať v pondelok 26. januára nadránom, kedy séria vybuchnutých bankomatov zaznamenala ďalšie nechcené pokračovanie.
Išlo o obec Oravský Podzámok v okrese Dolný Kubín.
Televízia pracuje s verziou, že malo ísť o troch páchateľov, ktorí vraj použili nástražný výbušný systém. Škodu v týchto chvíľach zisťujú.
Článok budeme aktualizovať.