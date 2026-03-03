NAJDESIVEJŠIE posledné želania vrahov pred popravou: Steak, homár a Pán prsteňov! Čo žiadala najznámejšia vrahyňa?

USA - Posledné hodiny pred vykonaním trestu smrti často sprevádza možnosť vysloviť si posledné želanie. Kým niektorí odsúdení žiadajú obyčajné jedlo či drobnú osobnú láskavosť, iné priania šokovali verejnosť aj samotné úrady.
Tradícia posledného želania je v mnohých krajinách chápaná ako symbolické gesto ľudskosti voči človeku, ktorého čaká poprava. Najčastejšie ide o výber konkrétneho jedla, nápoj, cigaretu alebo odkaz pre rodinu. Niektoré prípady sa však zapísali do histórie pre svoju nezvyčajnosť.
Bohatá večera, homár a jablkový koláč
Ronnie Lee Gardner, popravený v roku 2010 v USA za dvojnásobnú vraždu, si vybral bohatú večeru pozostávajúcu zo steaku, homára, jablkového koláča a limonády. Po jedle sa rozhodol držať dvojdňový pôst, počas ktorého sledoval filmovú trilógiu The Lord of the Rings a čítal knihu. Trest mu napokon vykonali zastrelením, informuje portál Fakt.pl. Gary Gilmore si takisto objednal steak, no takmer sa ho nedotkol a vypil len kávu. Jeho posledným želaním bolo darovanie orgánov, po poprave transplantovali jeho rohovky dvom nevidiacim ľuďom.
Popol rozptýlili pod stromom
Mrazivú stopu zanechal prípad nemeckého sériového vraha Petra Kürtena, prezývaného „düsseldorfský upír“. Pred popravou gilotínou v roku 1931 sa pýtal, či bude po oddelení hlavy ešte krátko počuť vlastnú krv. Jeho slová patria k najdesivejším vyjadreniam zaznamenaným v súvislosti s poslednými želaniami. Americká vrahyňa Aileen Wuornos odmietla jedlo a požiadala len o šálku kávy. Zaujímalo ju najmä to, čo sa stane po smrti, chcela, aby jej popol rozptýlili pod stromom v rodnom Michigane za sprievodu obľúbenej piesne. Úrady jej vyhoveli.
Ako informuje BBC, kontroverziu vyvolal aj prípad Lawrencea Russella Brewera v Texase. Objednal si rozsiahlu hostinu, no napokon sa jej ani nedotkol. Kritika plytvania viedla k tomu, že texaské úrady zrušili možnosť individuálneho výberu posledného jedla a odsúdení dnes dostávajú rovnakú stravu ako ostatní väzni. Príbehy posledných želaní tak ukazujú široké spektrum reakcií odsúdených – od obyčajných, ľudsky pochopiteľných prianí až po výroky, z ktorých aj po rokoch mrazí.