Chirurg prehovoril o TAJNÝCH TÚŽBACH mužov: TOTO je zákrok, o ktorý je dnes na klinikách ENORMNÝ záujem! Koľko stojí?

NEW YORK - Injekcie kyseliny hyalurónovej do penisu, známe ako procedúra SWAG, sa z okrajovej estetiky menia na lukratívny biznis. Americký plastický chirurg tvrdí, že po tomto zákroku siaha čoraz viac mužov – napriek rizikám, vysokým cenám a potrebe pravidelnej údržby.
Kým väčšina ľudí v noci spí, niektorí muži podľa plastických chirurgov zadávajú do vyhľadávača otázku, ako zväčšiť svoj penis. „Najviac dopytov nám chodí okolo druhej ráno,“ hovorí David Shafer, plastický chirurg z Manhattanu. Ako informuje New York Post, práve on stojí za procedúrou s názvom SWAG – Shafer Width And Girth, ktorá sľubuje väčší objem a hrúbku penisu pomocou výplní.
Shafer začal s touto technikou pred približne ôsmimi rokmi, keď ho jeden z pacientov požiadal, či by bolo možné aplikovať dermálnu výplň aj do intímnej oblasti. „Bol to moment, keď mi zasvietila kontrolka,“ spomína lekár. Prvý zákrok sa postupne stal základom novej estetickej služby, o ktorú je dnes podľa neho enormný záujem.
Ako procedúra funguje?
Samotný zákrok trvá približne pol hodinu. Po lokálnom znecitlivení sa pod kožu penisu aplikuje kyselina hyalurónová – látka, ktorú telo prirodzene produkuje, no v medicíne sa používa v stabilnejšej a tuhšej forme. Ide o rovnaký typ výplne, aký je schválený napríklad na modeláciu čeľuste.
Primárnym efektom je zväčšenie obvodu, no v dôsledku hmotnosti výplne môže dôjsť aj k miernemu predĺženiu v ochabnutom stave. „U niektorých mužov sa z takzvaných „growerov“ stávajú „showeri“, pretože výplň bráni zmršťovaniu v chlade,“ vysvetľuje Shafer. Cena zákroku sa pohybuje medzi 10- až 20-tisíc dolármi, pričom výplň vydrží zvyčajne približne dva roky. Následné dopĺňanie stojí asi polovicu pôvodnej sumy.
Ste vhodný kandidát?
Podľa chirurga zákrok podstupujú muži rôznych veľkostí – od podpriemeru po nadpriemer. Výnimkou sú pacienti s takzvaným mikropenisom, kde nie je dostatočný priestor na bezpečnú aplikáciu výplne. „Ak nemáte plátno, nemôžete namaľovať veľký obraz,“ hovorí Shafer. Niektorí pacienti opisujú výrazný nárast sebavedomia. Jeden z nich, 38-ročný pracovník na letisku, uviedol, že po zákroku sa cíti istejší v komunikácii aj vo vzťahoch. „Nechcete mať v hlave pocit nedostatočnosti. Toto mi pomohlo,“ povedal.
Riziká a obmedzenia
Po zákroku musia pacienti niekoľko dní manuálne tvarovať výplň, aby sa rovnomerne rozložila. Zároveň sa odporúča vyhnúť sa pohlavnému styku, aby nedošlo k posunu materiálu. Najčastejším rizikom sú nerovnosti, hrčky či asymetria, ktoré sú však podľa lekára vo väčšine prípadov riešiteľné enzýmom rozpúšťajúcim kyselinu hyalurónovú. Zriedkavo môže dôjsť aj k vážnejším komplikáciám, ako je upchatie ciev a narušenie prekrvenia. Aj preto Shafer zdôrazňuje, že zákrok by mal vykonávať skúsený odborník v sterilnom prostredí.
Trend, ktorý nekončí
Shafer tvrdí, že za posledné roky vykonal viac ako 8 000 procedúr SWAG a dopyt stále rastie. Do budúcnosti si sľubuje ešte lepšie výsledky vďaka novým biostimulačným materiálom, ktoré by mohli podporiť tvorbu vlastného tkaniva a predĺžiť efekt zákroku. „Muži nikdy neboli úplne spokojní s tým, čo majú,“ uzatvára chirurg. „Väčšina z nich chce len malé zlepšenie – a práve tam sa snažíme držať hranicu medzi realitou, bezpečnosťou a očakávaniami.“