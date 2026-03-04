Na pražské letisko dorazil let Smartwings z Dubaja, pristál aj v Egypte

PRAHA - Na Letisko Václava Havla pristálo dnes pred 05: 00 lietadlo spoločnosti Smartwings prepravujúce Čechov z Dubaja. Podľa utorkových informácií hovorkyne Smartwings Vladimíry Dufkovej bol let naplnený a letelo ním necelých 200 ľudí. Do Prahy dorazil oproti plánu o niekoľko hodín neskôr, pôvodne mal pristáť pred polnocou. Po ceste podľa údajov serveru Flightradar24 uskutočnil medzipristátie v egyptskej Hurgade.
V regióne zasiahnutom konfliktom odštartovaným sobotňajším americko-izraelským úderom na Irán sa v utorok podľa systému dobrovoľných registrácií Drozd nachádzalo asi 6400 Čechov, najviac práve v Dubaji. Lety vypravované dopravcami využívajú najmä ľudia, ktorí v oblasti boli s cestovnými kanceláriami. Už v utorok do Prahy dorazili prvé lety Smartwings z Ománu a tiež prvé armádne lietadlo vypravené vládou.
Vláda zabezpečila aj armádne lietadlá
Prvé lietadlo s turistami z Blízkeho východu od začiatku americko-izraelského útoku na Irán pristálo v Prahe v noci na utorok krátko po 02: 00. Spoj dopravcu Smartwings z ománskeho Maskatu prepravil tiež približne 200 ľudí. Niektorí cestujúci boli na dovolenke priamo v Ománe, ďalší cestovali napríklad z Thajska. Ďalšie lietadlo s asi 200 cestujúcimi letelo z rovnakej krajiny a pristálo v Prahe v utorok okolo 9:30.
Okrem toho vláda zabezpečuje repatriačné lety s využitím armádnych lietadiel. Prvý airbus s asi 40 cestujúcimi v Prahe pristál v utorok okolo 21.00 h, nasledovať mal lietadlo Casa z Egypta a väčší airbus z Ománu. Po natankovaní a výmene posádky sa lietadlá vrátia späť pre ďalších českých občanov v oblasti, povedal v utorok večer novinárom minister zahraničných vecí Petr Macinka (Motoristi).
Lety sú určené pre občanov, ktorí cestovali bez cestovných kancelárií
Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondelok povedal, že vládne repatriačné lety sú určené primárne pre občanov, ktorí cestovali bez cestovných kancelárií. To kritizovala Asociácia českých cestovných kancelárií a agentúr (AČCKA), podľa ktorej by sa pri repatriáciách nemali robiť rozdiely medzi individuálnymi turistami a klientmi cestovných kancelárií, ale prednosť by vo všeobecnosti mali mať najzraniteľnejšie skupiny ľudí. Macinka dnes uviedol, že štát pri repatriáciách žiadne rozdiely nerobí.
Súčasná vojna na Blízkom východe sa začala americkými a izraelskými údermi na Irán v sobotu ráno. Napadnutá krajina začala krátko potom vojenskú odvetu, keď začala raketami a dronmi útočiť v regióne tiež na krajiny, ktoré sa náletov nezúčastnili. Konflikt priniesol zásadné komplikácie v leteckej doprave nielen v regióne Blízkeho východu, tisíce ľudí majú kvôli zrušeným či odloženým letom problémy vrátiť sa do svojich domovín.