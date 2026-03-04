V zahraničí UVIAZLA aj naša športová hviezda: Hodinové rady na benzínkach, ZÁCHRANA za 10 tisíc eur!

SRÍ LANKA - Vojnový konflikt na Blízkom východe ochromil leteckú dopravu a výrazne skomplikoval návraty tisíckam cestujúcich. Medzi nimi je aj slovenská športová hviezda Baša Števulová (38), ktorá sa s rodinou nachádza na Srí Lanke. Na benzínkach sú vraj hodinové rady a repatriačný let na Slovensko by stál 10 tisíc eur!
Známe Slovenky uviazli v zahraničí kvôli VOJNE: Moderátorka prosí o POMOC a... Srdcervúci odkaz!
Vojna na Blízkom východe citeľne zasiahla aj civilnú leteckú dopravu a tisíce cestujúcich po celom svete sa zo dňa na deň ocitli v neistote. Zrušené lety, presmerované linky a uzavreté vzdušné priestory skomplikovali návraty z dovoleniek aj pracovných ciest. Medzi tými, ktorí momentálne márne hľadajú spôsob, ako sa dostať domov, je aj slovenská športová hviezda Baša Števulová.
Kližan odrezaný vo VOJNOU zmietanej oblasti: Rozsiahly útok Iránu... Prosí o POMOC!
Tá sa aktuálne nachádza na Srí Lanke spolu so svojou rodinou a nezávideniahodnú situáciu, v ktorej sa ocitla, mapuje na sociálnych sieťach. Vojna na Blízkom východe ovplyvnila aj cenu ropy, ktorá sa pre obavy, že americko-izraelské útoky na Irán povedú k obmedzeniu dodávok suroviny na trh, zo dňa na deň prudko zvyšuje. A odzrkadlilo sa to aj na situácii na Srí Lanke.
„Pýtate sa na situáciu s naftou. Veľa z vás sem cestuje najbližšie dni. Aktuálne sú všade hodinové rady na benzínkach. Neviem, aký je stav nafty, ani čo sa ide diať,“ napísala Števulová k fotke dlhého radu motorkárov. Sledujúcim ďalej odporúčila, aby sledovali oficiálne stránky Srí Lanky a cestovné odporúčania. Ona totiž v tej chvíli riešila úplne iný problém. Kvôli obmedzenej leteckej doprave totiž zostala s blízkymi v krajine uväznená.
A vyhliadky na ich skorý a bezpečný návrat domov neboli veľmi ružové. Ak by totiž chceli využiť možnosť repatriačného letu, ktorý ponúka slovenská cestovná kancelária, poriadne by sa buchli po vrecku. Za štyri osoby by totiž museli zaplatiť 10 tisíc eur. „Viem, že cestovná kancelária robí repatriačný let zo Srí Lanky, avšak stojí 2500 eur a my sme 4. Ak sa nič nezmení, budeme letieť cez Indiu najskôr o 10 dní a riešiť refund s Emirates,“ dodala Baša.
Situáciu sa jej však napokon podarilo vyriešiť. Kedy je ich predpokladaný návrat domov zatiaľ neprezradila, no sledujúcich informovala, že už majú nové letenky. Prajeme teda bezpečný návrat domov!