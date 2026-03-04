Napätie prudko rastie: USA sťahujú svojich ľudí zo Saudskej Arábie a Ománu!

WASHINGTON - Americké ministerstvo zahraničných vecí umožnilo časti svojich pracovníkov opustiť Saudskú Arábiu a Omán. Reaguje tak na odvetné iránske útoky, píše agentúra AFP.
Ministerstvo schválilo odchod zamestnancov vlády USA a rodinných príslušníkov, ktorých prítomnosť v oboch blízkovýchodných krajinách nie je nevyhnutná, uviedla americká ambasáda v Rijáde a Maskate. Dôvodom sú podľa nich "bezpečnostné riziká".
Omán, ktorý zohral sprostredkovateľskú úlohu pri rokovaniach medzi Spojenými štátmi a Iránom, vyzval na prímerie vo vojne. Rijád odsúdil iránske raketové útoky, vrátane utorkového úderu na americké veľvyslanectvo v Rijáde.
Súčasná vojna sa začala americkými a izraelskými údermi na Irán v sobotu ráno. Napadnutá krajina krátko potom začala vojenskú odvetu a začala útočiť raketami a dronmi na americké základne a ďalšie ciele na území Perzského zálivu. Pri operácii Epic Fury (Epická zúrivosť) bol zabitý okrem iného najvyšší duchovný vodca Iránu ajatolláh Alí Chameneí.