Poľadovica zvyšuje riziko pádov i dopravných nehôd: Treba zvýšiť opatrnosť!

BRATISLAVA - Zľadovatené plochy a chodníky predstavujú vysoké riziko vzniku rôznych úrazov spôsobených pádmi. Poľadovica tiež zvyšuje riziko dopravných nehôd. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v tejto súvislosti apeluje na ľudí, aby boli obozretnejší. Uvádza to v odporúčaniach dostupných na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).
Riziko úrazov
„Zľadovatené plochy a chodníky predstavujú vysoké riziko vzniku rôznych úrazov spôsobených pádmi, ako otrasy a poranenia mozgu, zlomeniny kostí, vyvrtnutia zápästí a členkov, úrazy chrbtice alebo hlavy, ktoré môžu viesť k vážnym a niekedy trvalým následkom,“ ozrejmili odborníci.
Ľudia by preto mali zvýšiť opatrnosť v exteriéri. Dôležité je dbať by na výber vhodnej protišmykovej obuvi, ponechať si pri chôdzi voľné ruky, pre stabilitu vykonávať menšie a kratšie kroky a používať zábradlia, ak sú k dispozícii. Rovnako by mali zvýšiť opatrnosť na cestách.
Poškodenie elektrického vedenia
ÚVZ tiež upozornil, že pod súvislou vrstvou ľadu a jeho váhou môže dôjsť k poškodeniu elektrického vedenia. „Preto hrozí zásah elektrickým prúdom, šírenie ohňa z iskier alebo zariadení, čo môže viesť k zraneniu až smrti,“ vysvetlil.
Počas utorka hrozí najmä na juhozápade poľadovica, pre Bratislavský kraj a niektoré okresy Trnavského kraja vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu druhého stupňa pred poľadovicou, platí do 18.00 h. Prvý stupeň výstrahy pred poľadovicou platí do 18.00 h pre zvyšok Trnavského kraja, pre okresy Trenčianskeho i Nitrianskeho kraja.