MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj prišiel s nečakaným návrhom: Blízkemu východu dá zbraň proti Iránu, má to však háčik!

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol, že jeho krajina dodá krajinám Blízkeho východu ukrajinské systémy na obranu proti iránskym bezpilotným prostriedkom. Výmenou za to žiada strely do systému protivzdušnej obrany Patriot, ktorých má Ukrajina nedostatok. Informovala o tom agentúra Interfax Ukrajina.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
Ukrajinská armáda používa takzvané zachytávače dronov, ktoré Rusko denne využíva na útoky na Ukrajinu. Rovnako irán v odvete za americko-izraelský útok, ktorý sa začal v sobotu, útočí strelami a dronmi na americké základne a ďalšie ciele v krajinách Perzského zálivu.
"Ak nám ich dajú, my im dáme zachytávače. Je to rovná výmena," povedal Zelenskyj s odvolaním sa na strely PAC-3 do patriotov. Ukrajinskí diplomati podľa neho na veci už pracujú s činiteľmi z krajín Blízkeho východu.
Trpí vážnym nedostatkom
Ukrajina trpí vážnym nedostatkom striel PAC-3 do systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktoré používa na obranu proti ruským útokom balistickými strelami. Nedostatok striel spôsobil, že systémy ukrajinskej protivzdušnej obrany v niektorých obdobiach nemohli zostreliť ruské rakety, uviedol šéf komunikácie ukrajinského letectva Jurij Ihnať vo februárovom rozhovore pre server RBK-Ukrajina.
Britský premiér Keir Starmer v nedeľu uviedol, že jeho krajina zapojí ukrajinských expertov, aby pomohli štátom Perzského zálivu zostreliť iránske útočné drony typu Šáhed. Podľa serveru RBK-Ukrajina sa Zelenskyj dohodol so Spojenými arabskými emirátmi na pomoci s ochranou proti iránskym útokom.