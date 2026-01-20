Utorok20. január 2026, meniny má Dalibor, Sebastián, zajtra Vincent

Meteorológovia varujú pred silným mrazom aj hmlami: V niektorých okresoch klesne teplota až na –20 stupňov

BRATISLAVA - V niektorých okresoch sa môže v utorok ráno vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. V niektorých oblastiach platí tiež upozornenie pred smogovou situáciou. Informuje o tom SHMÚ na svojom webe.

Výstraha platí do 10.00 h pre okresy Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Košice, Košice-okolie, Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Trebišov a Michalovce. „Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov,“ priblížili meteorológovia.

SHMÚ taktiež do 9.00 h varuje pred nízkymi teplotami od mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia, ktoré sa môžu vyskytnúť na väčšine Slovenska. Najmä na severe východného Slovenska môže byť mínus 20 stupňov. Výstrahy platia pre celý Košický, Prešovský, Banskobystrický a Žilinský kraj a okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov a Levice. Zároveň pre oblasti Jelšavy, Ružomberka, Lučenca a Plášťoviec platí upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10.

