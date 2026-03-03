Oddych sa zmenil na boj o letenky! Wanda Hrycová uviazla na Srí Lanke: Je to fuška dostať sa domov

SRÍ LANKA - Pomoc zatiaľ neprichádza! Wanda Adamik Hrycová je jednou z tých, kto uviazol v zahraničí kvôli vojnovému konfliktu na Blízkom východe. Kvôli zrušeným letom majú tisícky ľudí problém dostať sa domov.
Chcela si oddýchnuť a zresetovať hlavu, teraz ju má plnú smútku. Producentka Wanda Adamík Hrycová uviazla na Srí Lanke, kde bola na ayurvedskom pobyte. Bezstarostnosť a dovolenkový mód však nahradila neistota a obavy z toho, kedy a ako sa dostane domov. Skrátka stres, ktorého sa chcela zbaviť, sa dostavil v oveľa väčšej miere. Vojna na blízkom východe totiž obmedzila letiskovú dopravu a domov sa nevedia dostať viacerí známi Slováci. Medzi inými Jasmina Alagič, Mária Zelinová, modelka Kristína Krajčírová či Jaro Slávik. Doma je už našťastie hokejový tréner Vladimír Országh, ktorý s rodinou dovolenkoval v Dubaji.
Horšie ako on je na tom Wanda, ktorá dala o sebe vedieť na sociálnej sieti. „Kto uhádne čím sa zaoberám už tretí deň na ayurvede v Indii? Bingo! Hľadám cestu ako sa dostanem domov! Ako iste všetci viete, kvôli situácii na Blízkom východe zostali ľudia uviaznutí nielen na Arabskom polostrove, ale aj v celej Ázii. Dubai a Doha sú totiž dve najväčšie tranzitné letiská, ktoré spájajú väčšinu letov medzi Európou a Áziou. Ja som mala letieť navyše s Qatarom, takže patrím medzi tých, ktorých let bol zrušený. A teda poviem vám, nájsť alternatívny let z Indie, ktorá má na západe vojnu s Iránom, na severe vojnu s Pakistanom a Himaláje, ktoré sú bezletovou zónou, je celkom fuška… zdá sa, že si spravím Tour de Svet, kým pristanem doma. No a o cenách týchto letov radšej taktne pomlčím,“ uviedla a priložila fotografiu, na ktorej sú ceny leteniek.