V stredu pokračuje evakuácia Slovákov z Blízkeho východu, uviedol Blanár

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD) v utorok večer oznámil, že v stredu sa uskutoční ďalší štátny repatriačný let z jordánskeho Ammánu a vo štvrtok sú plánované lety z ománskeho Maskatu a opäť z Jordánska.
„Pri evakuáciách sa chceme aj naďalej sústrediť predovšetkým na tých najzraniteľnejších - matky s deťmi, maloletých a občanov so zdravotnými ťažkosťami. Situáciu intenzívne koordinujeme s partnermi a jednotlivé prípady vyhodnocujeme podľa miery ohrozenia,“ uviedol Blanár na sociálnej sieti Facebook. Doplnil, že v utorok sa z Blízkeho východu podarilo na Slovensko dopraviť 122 občanov SR, ďalej štyroch Čechov a jednu občianku Kazachstanu. Vojenské lietadlo Spartan a vládny Airbus prepravili ľudí z Jordánska. Počas týždňa sú plánované aj ďalšie repatriačné lety.
Spojené štáty a Izrael spustili v sobotu (28. 2.) koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Patrili k nim aj sídla predstaviteľov vedenia krajiny v Teheráne. Explózie hlásili aj v ďalších mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermánšáhu. Irán reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na americké vojenské zariadenia vo viacerých krajinách Blízkeho východu. V tejto súvislosti došlo k výraznému obmedzeniu až zastaveniu leteckej prevádzky v regióne.