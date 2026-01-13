Horská služba varuje: Platí mierne lavínové nebezpečenstvo vo všetkých pohoriach

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo všetkých slovenských pohoriach platí v utorok nad hranicou lesa mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Počasie na horách bude počas utorka ovplyvňovať teplý front, ktorý prinesie postupné otepľovanie a snehové zrážky. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Snehové zrážky boli silným vetrom často sfúkavané až do pásma lesa. Na záveterných stranách pohorí sú vetrom lokálne vytvorené snehové vankúše a dosky, ktorých stabilita môže byť nízka, a to najmä na strmých až veľmi strmých svahoch. „Lokálne tu je možné uvoľniť lavínu a to predovšetkým veľkým dodatočným zaťažením,“ podotklo SLP. Na severnej strane pohorí, obzvlášť v strmých a úzkych žľaboch, kde je naviate väčšie množstvo snehu sa v snehovom profile stále nachádza aj trvalo slabá vrstva hranatozrnného snehu, ktorá sa vplyvom silných mrazov nestabilizovala. Počas dňa sa ojedinele môžu vyskytnúť malé samovoľné lavíny, prevažne z nového snehu.
Na horách bude naďalej pretrvávať silný severozápadný vietor, ktorý bude snehové zrážky previevať. Sneh je v teréne rozmiestnený veľmi nerovnomerne. „Perióda sneženia posledných dní, ktorá sa udiala za veľmi chladných podmienok, priniesla suchý prachový sneh, ktorý je vplyvom vetra neustále previevaný. Keďže sneženie prichádzalo od severozápadu, najviac snehu pripadlo v Malej Fatre. Celková výška snehovej pokrývky je stále podpriemerná,“ dodalo stredisko.