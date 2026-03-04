Streda4. marec 2026, meniny má Kazimír, zajtra Fridrich

Vláda prerokuje nariadenie o priamych platbách, aj správu o členstve SR v EÚ

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Vláda by na stredajšom rokovaní mala prerokovať návrh novely vládneho nariadenia o priamych poľnohospodárskych platbách, ďalej zámer zlepšenia kvality územných plánov, ako aj výročnú správu o členstve SR v EÚ za rok 2025. Modernizácia 30-kilometrového traťového úseku Krompachy - Kysak na železničnej trati Žilina - Košice by mala získať štatút strategickej investície.

Úpravy v novele nariadenia vlády o pravidlách poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb sa zameriavajú na zmeny, ktoré zvyšujú právnu istotu poľnohospodárov a zrýchľujú proces administrácie a vyplácania priamych platieb.

archívne video

Predseda vlády SR Robert Fico k situácii s Ukrajinou (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Zlepšenie kvality územných plánov, zrýchlenie procesov, automatizácia povoľovania stavieb a efektívnejší dohľad sú hlavné ciele programu Digitálny obraz krajiny. Materiál predkladal Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Dokument predstavuje koordinačný rámec podporujúci digitalizáciu procesov v územnom plánovaní a výstavbe, vymedzuje ciele, aktivity a rámec programu.

Celkové investičné náklady na modernizáciu úseku Krompachy - Kysak, ktorý je na území Košického samosprávneho kraja v okresoch Košice-okolie, Gelnica a Spišská Nová Ves, v aktuálnom stupni prípravy sa podľa návrhu predpokladajú na úrovni 1,292 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), respektíve 1,548 miliardy eur s DPH. Výsledná cena po dokončení diela bude závisieť od verejného obstarávania na zhotoviteľa, ako aj výšky stavebných nákladov počas realizácie prác.

Zaoberať výročnou správou o členstve SR v EÚ

Ministri sa v stredu budú zaoberať výročnou správou o členstve SR v EÚ za rok 2025. Materiál má poukázať na najdôležitejšie udalosti v európskej agende v minulom roku z hľadiska presadzovania národnoštátnych záujmov SR v EÚ. Bilancuje tiež počet občanov SR pracujúcich v štruktúrach EÚ, ale aj konania, ktoré vedie Európska komisia v prípade porušenia povinnosti podľa Zmluvy o fungovaní EÚ.

Vláda bude takisto schvaľovať úhradu nákladov súvisiacich s riešením 16 mimoriadnych udalostí. Na refundáciu výdavkov pri úlohách a opatreniach civilnej ochrany pri udalostiach spôsobených zosuvom pôdy, požiarom, výskytom nebezpečnej látky, ochorenia slintačky a krívačky , ale aj nedostatku pitnej vody, snehovej kalamity či hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenska navrhlo Ministerstvo vnútra SR prerozdeliť 1,7 milióna eur.

Viac o téme: Robert FicoVládaRokovanie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Viliam Karas.
KDH vyzvalo vládu na zvolanie bezpečnostnej rady a odvolanie ministra financií
Domáce
129. výjazdové rokovanie vlády
Vláda v Smoleniciach rozdeľovala milióny: Peniaze získajú regióny aj kľúčoví zamestnávatelia v kraji
Domáce
Vláda chystá zmenu pri
Vláda chystá zmenu pri hlasovaní zo zahraničia vo voľbách do NR SR, tvrdí PS
Domáce
Vláda prijala kľúčové rozhodnutia:
Vláda prijala kľúčové rozhodnutia: Riešila ropnú núdzu, súdy o štadión aj kontroly mimovládnych organizácií
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

Vláda prerokuje nariadenie o
Vláda prerokuje nariadenie o priamych platbách, aj správu o členstve SR v EÚ
Domáce
Juraj Blanár
V stredu pokračuje evakuácia Slovákov z Blízkeho východu, uviedol Blanár
Domáce
TRAPAS spolnomocnenca vlády: Komické
TRAPAS spolnomocnenca vlády: Komické zábery a prepad cez stoličku na štýl Huliaka, TOTO sa mi ešte nestalo!
Domáce
Radošinské naivné divadlo uvedie Štepkovu komédiu Tvár z bilbordu
Radošinské naivné divadlo uvedie Štepkovu komédiu Tvár z bilbordu
Bratislava

Zahraničné

Smartwings Boeing 737
Na pražské letisko dorazil let Smartwings z Dubaja, pristál aj v Egypte
Zahraničné
Friedrich Merz
Merz žiadal od Trumpa väčší tlak na Rusko: Chce aj zapojenie EÚ do mierových rokovaní
Zahraničné
Maryja Kalesnikavová
Bieloruská opozičná líderka Kalesnikavová sa v apríli vráti na scénu
Zahraničné
Ilustračné foto
Provokácia Moskvy? Ruský ľadoborec prekročil hranicu Estónska bez povolenia!
Zahraničné

Prominenti

Expartner Moniky Jákliovej, Gábor
MRAZIVÁ SPOVEĎ Borárosa: Takto reagoval, keď videl mŕtvu Moniku v nemocnici... Stále tomu neverí!
Domáci prominenti
V zahraničí UVIAZLA aj
V zahraničí UVIAZLA aj naša športová hviezda: Hodinové rady na benzínkach, ZÁCHRANA za 10 tisíc eur!
Domáci prominenti
Patsy Kensit
Nahá kráska zo Smrtonosnej zbrane: Aha, ako vyzerá po vyše 30 rokoch!
Osobnosti
Oddych sa zmenil na
Oddych sa zmenil na boj o letenky! Wanda Hrycová uviazla na Srí Lanke: Je to fuška dostať sa domov
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zabudnite na biely úsmev:
Zabudnite na biely úsmev: Pred 2 000 rokmi bol hitom tento BIZARNÝ TREND, z ktorého vám padne sánka!
Zaujímavosti
Chirurg prehovoril o TAJNÝCH
Chirurg prehovoril o TAJNÝCH TÚŽBACH mužov: TOTO je zákrok, o ktorý je dnes na klinikách ENORMNÝ záujem! Koľko stojí?
Zaujímavosti
Potraviny s rovnakým alebo
Potraviny s rovnakým alebo vyšším obsahom omega-3 mastných kyselín ako losos
vysetrenie.sk
NAJDESIVEJŠIE posledné želania vrahov
NAJDESIVEJŠIE posledné želania vrahov pred popravou: Steak, homár a Pán prsteňov! Čo žiadala najznámejšia vrahyňa?
Zaujímavosti

Dobré správy

Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Ako nájsť cestu za zdravou pokožkou? Slovenská značka má recept, ktorý ocení každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Konsolidácia naruby? Príjmy štátu klesajú, kým výdavky rastú dvojciferným tempom!
Konsolidácia naruby? Príjmy štátu klesajú, kým výdavky rastú dvojciferným tempom!
Prídeme o tisícku miest aj milióny eur: Zamestnávatelia ukázali prstom na vinníka odchodu Samsungu!
Prídeme o tisícku miest aj milióny eur: Zamestnávatelia ukázali prstom na vinníka odchodu Samsungu!
Ceny plynu a ropy vystrelili prudko nahor, hrozí opäť zdražovanie! Stojíme na pokraji novej energetickej krízy?
Ceny plynu a ropy vystrelili prudko nahor, hrozí opäť zdražovanie! Stojíme na pokraji novej energetickej krízy?
Odvody sa menia na poslednú chvíľu: Títo živnostníci platiť nebudú!
Odvody sa menia na poslednú chvíľu: Títo živnostníci platiť nebudú!

Šport

Pavol Regenda vs. Juraj Slafkovský: Online prenos zo súboja San Jose – Montreal
Pavol Regenda vs. Juraj Slafkovský: Online prenos zo súboja San Jose – Montreal
Juraj Slafkovský
Dávid Hancko zabojuje o trofej: Atlético v dráme proti FC Barcelona ratovalo náskok
Dávid Hancko zabojuje o trofej: Atlético v dráme proti FC Barcelona ratovalo náskok
Copa del Rey
Slovenský hokejový klub oznámil tragickú správu: Tréner juniorského tímu náhle zomrel
Slovenský hokejový klub oznámil tragickú správu: Tréner juniorského tímu náhle zomrel
Slovensko
Ďalší kolaps Spartaka Trnava: Po výprasku v Podbrezovej Slovnaft Cup neobháji
Ďalší kolaps Spartaka Trnava: Po výprasku v Podbrezovej Slovnaft Cup neobháji
Slovnaft Cup

Auto-moto

NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
Testy
Chystajú sa ďalšie zmeny v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji
Chystajú sa ďalšie zmeny v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji
Ekonomika
Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
Novinky

Kariéra a motivácia

Toto rozhoduje o vašom prijatí do práce: Firmy zmenili pravidlá hry a väčšina uchádzačov o tom netuší
Toto rozhoduje o vašom prijatí do práce: Firmy zmenili pravidlá hry a väčšina uchádzačov o tom netuší
Pracovný pohovor
Sociálna poisťovňa upozorňuje na nové povinnosti: Na toto nezabudnite, inak riskujete problémy
Sociálna poisťovňa upozorňuje na nové povinnosti: Na toto nezabudnite, inak riskujete problémy
Domáce
Nečakaná povinnosť pre zamestnancov: Daňové priznanie vás môže dobehnúť kvôli pár eurám navyše
Nečakaná povinnosť pre zamestnancov: Daňové priznanie vás môže dobehnúť kvôli pár eurám navyše
Zákony
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však nevidia
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však nevidia
Domáce

Varenie a recepty

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Hokkaido nie je len na polievku! Táto krémová hokkaido omáčka vás svojou chuťou dostane
Hokkaido nie je len na polievku! Táto krémová hokkaido omáčka vás svojou chuťou dostane
Kuracie prsia
Cestoviny z jedného pekáča: Ideálne na večeru počas týždňa
Cestoviny z jedného pekáča: Ideálne na večeru počas týždňa
Výber receptov

Technológie

Irán tvrdí, že dôležité izraelské ciele zasiahol záhadnou raketou „Khyber“: Čo sa za týmto názvom ukrýva?
Irán tvrdí, že dôležité izraelské ciele zasiahol záhadnou raketou „Khyber“: Čo sa za týmto názvom ukrýva?
Armádne technológie
Američania ukázali čierny Tomahawk. Táto verzia môže byť pre radary a infračervené senzory takmer neviditeľná
Američania ukázali čierny Tomahawk. Táto verzia môže byť pre radary a infračervené senzory takmer neviditeľná
Armádne technológie
Ruskí hackeri zneužívali kritickú slabinu vo Windowse: Microsoft radí, aby si februárový update dlho neodkladal
Ruskí hackeri zneužívali kritickú slabinu vo Windowse: Microsoft radí, aby si februárový update dlho neodkladal
Bezpečnosť
Pevné batérie získavajú kvapalinovú rýchlosť. Nový vrstvený elektrolyt posúva ich limity
Pevné batérie získavajú kvapalinovú rýchlosť. Nový vrstvený elektrolyt posúva ich limity
Technológie

Bývanie

Našli perfektný spôsob, ako z ruchu mesta uniknúť do prírody. Miesto je skromné, ale dalo by vám pokoj a relax
Našli perfektný spôsob, ako z ruchu mesta uniknúť do prírody. Miesto je skromné, ale dalo by vám pokoj a relax
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West

Pre kutilov

Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Záhrada
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Údržba a opravy
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Záhrada
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Strecha

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo ženy, ktoré jedia viac chudnú rýchlejšie? Poznáme odpoveď
Chudnutie a diéty
Prečo ženy, ktoré jedia viac chudnú rýchlejšie? Poznáme odpoveď
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tento satelitný snímok poskytnutý
Zahraničné
ONLINE Vojna s Iránom: Izrael spustil ďalšiu rozsiahlu vlnu útokov!
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj prišiel s nečakaným návrhom: Blízkemu východu dá zbraň proti Iránu, má to však háčik!
Iránsky tajomník Najvyššej rady
Zahraničné
USA prebudili spiace ZLO: Vyjednávač Iránu pre jadrové zmluvy sľubuje KRUTÚ odplatu, z jeho slov mrazí!
TRAPAS spolnomocnenca vlády: Komické
Domáce
TRAPAS spolnomocnenca vlády: Komické zábery a prepad cez stoličku na štýl Huliaka, TOTO sa mi ešte nestalo!

Ďalšie zo Zoznamu