Roztrhaná krabica, ukradnutý balík a oči pre plač: Žene zmizla zásielka za desiatky eur! Sťažností na dopravcu pribúdajú

BRATISLAVA - Čoraz viac v poslednej dobe pribúda sťažností na známu kuriérsku firmu. Zákazníci sa sťažujú na vymenené zásielky, ale aj chýbajúce a vykradnuté balíčky či poškodené obaly. V satelitnej obci pri Bratislave sa podobný prípad stal pred pár dňami, kedy jednej z obyvateliek zmizla zásielka v hodnote desiatok eur a zostala jej len roztrhaná krabica. Čo na to kuriérska spoločnosť?
Kuriérsku spoločnosť Packeta obľubujú mnohí Slováci, veď ako jedna z prvých ponúkala výdajné boxy, kde nemuseli chodiť ľudia po balíčky do predajní a boli k dispozícii celý deň. Avšak, v poslednej dobe voči spoločnosti pribúdajú sťažnosti. Viaceré balíčky sa stratili, iné boli zamenené a Slováci tak majú problém dostať sa k tomu, čo im patrí. Iný prípad si pred pár dňami na vlastnej koži vyskúšala obyvateľka jednej zo satelitných obcí pri Bratislave. V skupine zameranej na obyvateľov Miloslavova, Kvetoslavova a Hviezdoslavova totiž zverejnila príspevok aj s fotografiou, kde vidieť roztrhnutú krabicu a v pozadí červené výdajné boxy, ktoré má práve Packeta.
"Včera (príspevok bol zverejnený vo štvrtok 26. februára - pozn. redakcie) mi prišla SMS, že mám balík v Packete pri Bille a dnes som tam našla len roztrhanú krabicu … dvierka vyzerali, že sú nepoškodené … neviem, máte s tým niekto skúsenosti, že čo robiť v takom prípade mala som tam zásielku za 50€. Akože volala som na reklamáciu ale neviem či s toho dostanem niečo naspäť," napísala rozhorčene na sociálnej sieti. Mnohí diskutujúci jej poradili, aby sa obrátila priamo na odosielateľa balíčka, ktorým je predajca s vonnými olejmi do prania a spísala s nimi reklamáciu. Ďalší sa podelili o podobné skúsenosti. "Kamarátka mala tiež balík cez Packetu - box. Otvorila ho a balík v ňom nebol… dovolať sa nedá, keďže hovoríte s "nahranou asistentkou", tak spísala reklamáciu mailom. Odpoveď%ď prišla zamietnutie - že veď im píše, že otvorila box a je to doručené - vybavené… vôbec ich nezaujímalo, že balík sa tam nenachádzal. A druhé, čo jej odpísali, že to má reklamovať u dodávateľa," napísala jedna z diskutujúcich. "Áno, doručili iba roztrhnutú prázdnu obálku, obsah ukradnutý, po podaní reklamácie Packeta škodu uhradila, ale odvtedy si dávam doručiť iba do predajne s obsluhou, žiadne boxy," napísala ďalšia.
"V prípade vykradnutia výdajného boxu, kde si adresát neprevezme žiadnu zásielku, keďže sa tam nenachádza, považujeme všetky dotknuté zásielky za stratené. Odosielateľov štandardne odškodňujeme v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami. Ak zákazník očakával balík z e-shopu, situáciu rieši prostredníctvom reklamačného procesu konkrétneho e-shopu. Ten zákazníkovi vráti peniaze alebo zašle nový tovar a následne si vzniknutú škodu uplatní u nás, nakoľko oprávnená Osoba pre kompenzáciu je podľa spomínaných dokumentov práve odosielateľ zásielky v prípade straty. Samozrejme, na podanie reklamácie má nárok aj samotný príjemca, ale v prípade potvrdenej straty zásielky je kompenzovaný z našej strany odosielateľ," dodala vzápätí s tým, že pri službe „Medzi nami“, v rámci ktorej si fyzické osoby posielajú balíky medzi sebou, sa zásielka rovnako považuje za stratenú. Odosielateľ má v takom prípade nárok na odškodnenie podľa pravidiel tejto služby, ktoré si uplatňuje priamo u spoločnosti.
Na sociálnej sieti už vznikla aj skupina, kde nespokojní zákazníci s kuriérskou službou píšu svoje skúsenosti. Mnohým sa zásielka stratila, iní mali na zásielke poškodený obal, prípadne im prišiel úplne iný balík. Aktuálne je v skupine evidovaných vyše 16-tisíc členov.