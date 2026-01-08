Babiš na Slovensku: S Ficom sa dohodli na obnovení spoločného rokovania vlád! Ozrejmili aj ďalšie plány

BRATISLAVA - Slovensko a Česká republika sa vrátia k formátu spoločného rokovania vlád. Na pokračovaní sa dohodli premiér SR Robert Fico (Smer-SD) a predseda vlády ČR Andrej Babiš na štvrtkovom rokovaní v Bratislave. Najbližšie stretnutie by sa malo uskutočniť v Česku 31. marca. Vyplýva to z vyjadrení Fica a Babiša na spoločnej tlačovej konferencii v rámci návštevy českého premiéra na Slovensku.
„Na dnešnom stretnutí s pánom premiérom sme sa dohodli, že budeme pokračovať vo formáte spoločných rokovaní vlád. Dohoda spočíva aj v tom, že najbližšie stretnutie sa uskutoční na území Českej republiky,“ oznámil Fico.
VIDEO Spoločná tlačová konferencia predsedov vlád SR a ČR:
Zároveň plánuje čo najrýchlejšie zvolať na Slovensku stretnutie s českým premiérom a rakúskym kancelárom Christianom Stockerom v rámci Slavkovského formátu, ktorému Slovensko predsedá. Pripomenul tiež blížiaci sa neformálny samit, ktorý bude 12. februára. Označil ho za veľmi dôležité rokovanie, týkať sa bude aj konkurencieschopnosti.
Po 1. júli Slovensko preberá predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4). „Budeme mimoriadne aktívni a budeme robiť všetko preto, aby V4 opätovne nabrala na tej sile, ktorú zvykla mať v minulosti. Na sile, ktorá spočívala v schopnosti štyroch členských štátov EÚ vytvárať samostatne postoje a stanoviská, ktoré dokázali hýbať vnútorným bruselským životom,“ vyhlásil Fico po boku Babiša. Rešpektuje, že dynamika života V4 bude ovplyvnená voľbami, ktoré v apríli čakajú Maďarsko.
Babiš si myslí, že V4 fungovala perfektne. „Mali sme jasné výsledky, zamedzili sme kvótam ilegálnej migrácie, presadili sme taxonómiu,“ vyhlásil český premiér na tlačovej konferencii. Zdôraznil, že v rámci V4 je dôležité Poľsko. „Hovoril som o tom v rámci Európskej rady i v Paríži s premiérom Donaldom Tuskom a určite sa budem snažiť o nejaké bilaterálne rokovanie. Samozrejme, je to o napätom vzťahu medzi Poľskom a Maďarskom,“ skonštatoval. Spolu s Ficom sa chcú preto snažiť presviedčať Poľsko k návratu do tohto formátu, aby témou rozhovorov boli len európske témy. „To si myslím, že by mohlo fungovať, pretože Poľsko bolo vždy najdôležitejšie v rámci V4. Aspoň za mňa hovorím a spoločne sme sa o tom rozprávali, že to môžeme skúsiť,“ dodal Babiš. Rád sa zúčastní aj na schôdzke v rámci Slavkovského formátu, ktorá by mohla byť vo februári na Slovensku.
Predložíme iniciatívu, ktorá sa týka výroby hliníka v Žiari nad Hronom, uviedol premiér
Slovensko chce predstaviť na pôde Európskej únie iniciatívu, ktorá sa odvíja od príkladu zastavenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom. Premiér Robert Fico (smer-SD) to uviedol po rokovaní s českým premiérom Andrejom Babišom, ktorý je na Slovensku vo štvrtok na oficiálnej návšteve. Výrobu hliníka v Žiari nad Hronom, ktorá bola v dôsledku vysokých cien energií zastavená v roku 2022, označil za učebnicový príklad, „ako nezmyselný greendeal dokáže zlikvidovať modernú ekologickú fabriku“. „Poďme teda urobiť učebnicový príklad, ako obnoviť takéto dôležité firmy, ktoré sa potápajú pod tlakom nezmyselných cien energií,“ uviedol Fico.
O slovenskej iniciatíve hovoril v súvislosti s chystanou iniciatívou českého premiéra, ktorá sa týka cien energií. „Zhodujeme sa, že najväčší problém konkurencieschopnosti EÚ sú ceny energií, s veľkou vážnosťou som preto prijal informáciu o tom, že pán premiér ČR chce predložiť v tomto smere iniciatívu," uviedol Fico. Šéfovia exekutív oboch štátov sa tiež dohodli na obnovení spoločných rokovaní oboch vlád, najbližšie stretnutie sa má uskutočniť v ČR. Obaja deklarovali dôležitosť spolupráce vo formátoch V4 a Slafkovský formát.