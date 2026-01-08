Babiš dnes navštívi Slovensko: Stretne sa s vrcholnými politikmi

BRATISLAVA - Nový český premiér Andrej Babiš dnes pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska, počas ktorej sa stretne s vrcholnými politikmi. Tí už skôr privítali víťazstvo hnutia ANO a rodáka z Bratislavy Babiša v minuloročných parlamentných voľbách. Od novej českej vlády si sľubujú zlepšenie politických vzťahov Česka a Slovenska.
Podľa tradície pôjde o prvú oficiálnu zahraničnú cestu Babiša po vymenovaní do premiérskej funkcie vlani v decembri. Dopoludnia sa predseda českej vlády stretne so svojím slovenským kolegom Robertom Ficom. Podľa úradu slovenskej vlády budú obaja politici hovoriť o rozvoji vzájomných vzťahov oboch krajín a tiež o aktuálnych otázkach európskej a svetovej politiky.
Fico v stredu povedal, že verí v obnovenie spoločných rokovaní vlád oboch krajín. Medzivládne konzultácie s Bratislavou predvlani prerušil vtedajší kabinet českého premiéra Petra Fialu, ktorý krok zdôvodnil rozdielnymi pohľadmi oboch krajín na kľúčové zahraničné témy.
Stretne sa aj s prezidentom
Slovensko v roku 2023 po nástupe Ficovho kabinetu napríklad zastavilo zo štátnych zásob vojenskú pomoc Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej vojenskej invázii. Babiš v utorok po rokovaní lídrov krajín takzvanej koalície ochotných v Paríži uviedol, že Česko muničnú iniciatívu pre Ukrajinu rušiť nebude, bude ju ale len koordinovať a nepôjdu do nej peniaze českých občanov. Pred vlaňajšími parlamentnými voľbami Babiš sľuboval zrušenie iniciatívy, v ktorej Česko sprostredkúva dodávky veľkorážovej munície pre Kyjev. Fico, ktorý dlhodobo kritizuje prístup krajín západnej Európy k vojne na Ukrajine, sa na parížskom rokovaní nezúčastnil.
Babiš sa popoludní v Bratislave stretne tiež so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim a predsedom slovenskej snemovne Richardom Rašim. Český premiér potom položí vence k pamätníkom spoluzakladateľov Československa.