Ak ste na horách, spozornite: V Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - V Tatrách a Nízkych Tatrách platí v piatok v polohách nad 1700 metrov nad morom (m n. m.) mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Malej a Veľkej Fatre platí malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Lavínové nebezpečenstvo je lokálne, koncentruje sa do miest, kde vietor navial väčšie množstvo nového snehu. „Najmä v severnom sektore, kde sa v pokrývke nachádzajú mäkké nestabilné druhy snehu. Takéto lokality sú v teréne veľmi ťažko rozpoznateľné,“ upozornilo stredisko s tým, že uvoľnenie lavíny na strmých svahoch, kde sa pod novým snehom nachádza ešte aj starý zmrznutý sneh, je možné najmä pri dodatočnom zaťažení.
Sneh z poslednej periódy sneženia bol vplyvom silného vetra previevaný na záveterné miesta a do pásma lesa, kde jeho výška dosahuje aj viac ako 60 centimetrov. „Pod novým snehom a starou tvrdou krustou sa nachádza výrazná vrstva hranato zrnného snehu. Tá môže byť už pri malom dodatočnom zaťažení lavínovým problémom,“ dodalo SLP. Celková výška snehu ostáva aj naďalej podpriemerná, pohybuje sa v rozpätí od 25 do 75 centimetrov.