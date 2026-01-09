Najchladnejšia noc v Maďarsku: Namerali v noci až mínus 25 stupňov Celzia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BUDAPEŠŤ - V Maďarsku meteorológovia zaznamenali zo štvrtka na piatok najchladnejšiu noc tejto zimnej sezóny, keď na viacerých meracích staniciach klesli teploty pod mínus 20 stupňov Celzia. Oznámila to v piatok maďarská meteorologická spoločnosť HungaroMet na Facebooku, informuje spravodajca v Budapešti.
Najnižšiu teplotu mínus 25 stupňov Celzia namerali ráno v severomaďarskom meste Szécsény v Novohradskej stolici. V tej istej stolici v obci Mihálygerge namerali mínus 23,9 stupňa Celzia a v Zabare mínus 23,5 stupňa Celzia. V obci Lénárddaróc v Borsodsko-abovsko-zemplínskej stolici klesla nočná teplota na mínus 23 stupňov Celzia.