Pavel by chcel, aby Česko podporilo Grónsko: Podľa Babiša vyhlásenie nič neprinesie

PRAHA - Český prezident Petr Pavel by považoval za správne, aby sa ČR pripojila k spoločnému vyhláseniu európskych štátov ku Grónsku. V stredu to podľa jeho kancelárie povedal premiérovi Andrejovi Babišovi. Ten po ich spoločnom obede vyhlásil, že výzvy a petície nič neprinesú a spojenci by spolu mali skôr komunikovať.
Babiš o Rubiovi
„Teraz mi bolo povedané, že (americký minister zahraničných vecí) Marco Rubio spresnil tie výroky prezidenta (Donalda) Trumpa a že by určite v žiadnom prípade nešlo o nejakú vojenskú akciu. To by bolo, samozrejme, absurdné. Myslím si, že asi nie je dobré, keď členské štáty NATO medzi sebou píšu nejaké petície a na niečo sa vyzývajú,“ povedal český premiér. Po upozornení zo strany novinárov, že v dokumente nie je výzva, ale deklarácia, že Dánsko a Grónsko si majú záležitosť riešiť samy, Babiš dodal, že dokument nečítal.
„Rieši to MZV, ktoré k tomu pripravuje nejakú pozíciu... Ja si len myslím, že keď sme včera sedeli za jedným stolom (v Paríži na zasadnutí koalície ochotných, pozn. TASR), tak neviem, či tieto deklarácie niečo prinesú. Je potrebné si to vyjasniť a hovoriť o tom. Samozrejme, (dánska premiérka) Mette Frederiksenová má podporu ďalších Európanov, ale ten problém je potrebné si nejako vysvetliť. Máme dosť rôznych konfliktov a nie aby sme ešte medzi spojencami riešili túto vec,“ vyhlásil Babiš.
Česko ponúka pomoc
Krátko nato zverejnil stanovisko rezort diplomacie: ČR je podľa neho presvedčená, že existuje priestor situáciu vyriešiť dialógom medzi Dánskom a USA. „Sme pripravení do tohto dialógu prispieť spôsobom, aby sa celá táto záležitosť čo najskôr upokojila,“ uviedol rezort na sieti X.
Neskôr sa k téme širšie vyjadril aj Pavel na sociálnej sieti X. „Dánske kráľovstvo nepredstavuje žiadnu hrozbu ani nepriateľa. Naopak, je naším blízkym partnerom a spojencom v NATO a Grónsko je neoddeliteľnou súčasťou tohto kráľovstva. Záujem Spojených štátov amerických na bezpečnosti v oblasti severného Atlantiku je pochopiteľný a je naším spoločným záujmom,“ napísal Pavel.
Bezpečnosť cez NATO
Za kľúčové považuje, aby sa bezpečnostné otázky týkajúce sa Grónska riešili dialógom medzi spojencami a v rámci NATO. Je presvedčený, že spojenci budú pripravení diskutovať, ako spoločne prispieť k bezpečnosti a zabrániť tomu, aby sa región stal pre USA a spojenecké územie hrozbou.
Americká vláda v uplynulom čase vystupňovala svoju rétoriku týkajúcu sa Grónska. Biely dom v utorok uviedol, že použitie vojenskej sily zostáva jednou zo zvažovaných možností, ako ostrov získať. Rubio však podľa amerických médií v stredu zdôraznil, že USA majú záujem o kúpu Grónska a že nedávne vyjadrenia o ostrove by nemali byť vnímané ako signály vojenskej invázie.