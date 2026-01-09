Žilinka sa pre záchrankový tender PORIADNE obul do ministerstva: Šaško to má spočítané, prídu žaloby!

BRATISLAVA - Zdá sa, že kauza otázneho záchrankového tendra z rezortu zdravotníctva nie je ani po mesiacoch zažehnaná a najnovšie sa do prípadu vložil právne najsilnejší muž krajiny. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka totiž pre kauzu oznámil správne žaloby.
"Minister zdravotníctva SR nevyhovel mojim protestom vo veci záchrankového tendra," posťažoval sa Žilinka k prípadu, ktorý už pozná celé Slovensko. Opozícia a aj odborná verejnosť sa vtedy sťažovali, že tender bol vedený čudne a dokonca pre konkrétne spoločnosti. Hotové záchranky sa už pritom ešte pred samotnou súťažou hromadili na konkrétnom mieste a podozrení čoraz viac pribúdalo.
Prídu žaloby za tieto prehrešky
Pomerne rozrušený minsiter za Hlas-SD Kamil Šaško neskôr tender po napätej tlačovke zrušil. No zdá sa, že ešte nie je všetkému koniec. "Pretože nedošlo k odstráneniu zásadného porušenia zákonnosti ministrom zdravotníctva, vo veciach podám správne žaloby," vyhlásil Žilinka po mesiacoch údajnej Šaškovej nečinnosti.
Sám Žilinka uvádza, že protesty vzniesol ešte 8. októbra 2025, ktorými boli zastavené konania vo veci žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. "Minister neodstránil zásadné porušenia zákona, majúce charakter reťazenia nezákonností, ktorými Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zasiahlo v neprospech práv účastníkov administratívneho konania, preto vo veciach podám správne žaloby (32) na Správny súd v Bratislave," spresnil Žilinka.