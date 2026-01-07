Bilaterálne rokovania pokračujú: Fico a Babiš sa stretnú vo štvrtok

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok (8. 1.) stretne s predsedom vlády Českej republiky Andrejom Babišom. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
„Premiéri Slovenska a Česka budú diskutovať o rozvoji vzájomných bilaterálnych vzťahov a taktiež budú rokovať o aktuálnych otázkach európskej a svetovej politiky,“ priblížil tlačový odbor.
Premiér dúfa, že krajiny sa čoskoro vrátia k formátu spoločného rokovania vlád. „Slovensko-české vzťahy som vždy označoval ako pôžičky vzájomnej dôvery a vždy som vychádzal z istoty, že kým politici odchádzajú, národy, slovenský a český, vo svojich dobrých vzťahoch ostávajú. Nemám preto žiadnu obavu o budúcnosť spolužitia národov žijúcich na pravom a ľavom brehu rieky Morava,“ vyhlásil Fico. S Babišom sa vo štvrtok stretne aj predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).