Divoká jazda opitého vodiča Audi! Takmer narazil do policajtov, VIDEO potom sa rozbehla zbesilá naháňačka

TEPLIČKA NAD VÁHOM - Polícia zverejnila dramatické video z predvianočnej akcie Prevádzky, na ktorom je zachytený vodič luxusného Audi Q8, ako ignoruje výzvy hliadky a snaží sa jej ujsť po cestách v Tepličke nad Váhom. Až po niekoľkých minútach zastavil pred rodinným domom, kde policajti odhalili šokujúci dôvod jeho správania – dychová skúška ukázala viac ako 2,4 promile alkoholu.
Príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky Okresného policajného poriadku Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline realizovali v predvianočných dňoch preventívno-bezpečnostnú operáciu s označením Prevádzky. Cieľom akcie bolo zvýšiť bezpečnosť na cestách a kontrolovať dodržiavanie dopravných predpisov.
V priebehu tejto operácie zaznamenali policajti priestupok, keď im vodič vozidla značky Audi Q8 nedal prednosť v jazde pri vychádzaní z čerpacej stanice pohonných hmôt v obci Teplička nad Váhom v okrese Žilina. "Policajti sa snažili toto vozidlo zastaviť zákonným postupom, pričom vodič na výzvy nereagoval a s vozidlom pokračoval v jazde ďalej po ceste II/583 a miestnych komunikáciách v obci Teplička nad Váhom," opisuje žilinská krajská polícia.
Po určitom čase vodič nakoniec zastavil svoje vozidlo pred jedným z rodinných domov v obci. Práve na tomto mieste pristúpili policajti k jeho kontrole a zisteniu totožnosti. To, čo odhalili, bolo alarmujúce. Počas kontroly sa vodič podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,16 mg/l, čo je 2,42 promile alkoholu vo vydychovanom vzduchu. "Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu, predviedli ho na policajný útvar a bolo mu vznesené obvinenie za prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky," konštatuje polícia na záver.