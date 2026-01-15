Opilec na diaľnici: KĽUČKOVAL a skončil v protismere! REKORD pri dychovej skúške, toľko by niektorých už zabilo

BRNO – Netradičným spôsobom sa predviedol vodič, ktorý uprostred dňa kľučkoval na diaľnici pri Blansku. V niekoľkých prípadoch dokonca prešiel do protismeru. Muži zákona ho napokon zastavili a vykonali kontrolu. Pri dychovej skúške nechceli veriť vlastným očiam.
V stredu 15. januára na trase medzi Blanskom a Lipovkou v Moravskom kraji sa po diaľnici presúval vodič, ktorý ohrozoval celé svoje okolie. Na políciu volalo hneď niekoľko vodičov, ktorý informovali, že vozidlo strieborná Octavia combi nebezpečne kľučkuje a v niektorých prípadoch dokonca prechádza do protismeru.
Šokujúci výsledok dychovej skúšky
Policajná hliadka sa objavila za Šebrovom pred Lipovkou v protismere a bez zapnutých svetiel. Muži zákona sa otočili a vodiča pri Svinošiciach dobehli a zastavili. Pri kontrole, ktorá bola vďaka policajtom zaznamenaná na videu, vodič povedal, že nič nepil. Dychová skúška však ukázala, že mal 4,32 promile.
Policajti neverili vlastným očiam a vodičovi oznámili, že o chvíľu budú skúšku opakovať. Tá ale vyšla s podobným výsledkom. Neskôr sa vodič sám priznal, že od rána pil na striedačku pivo a vodku.
Vodič na mieste prišiel o vodičák. Musel prísť po neho niekto z rodiny. "Teraz bude čeliť trestnému stíhaniu pre ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Za tento čin mu hrozí trest odňatia slobody na jeden rok, pokuta alebo zákaz činnosti," priblížil hovorca českej polície Petr Vala.