Opití vodiči v Trnavskom kraji: Polícia riešila nebezpečné prípady na cestách

TRNAVA - Polícia riešila v uplynulých dňoch na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) viacero vodičov pod vplyvom alkoholu. Jeden z nich dokonca šoféroval napriek doživotnému zákazu, ďalší mal len 15 rokov. Vodička v Hlohovci nafúkala takmer 2,9 promile alkoholu. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
Doživotný zákaz ignoroval
Päťdesiatšesťročný vodič nákladného vozidla jazdil v Trnave po mestskej časti Modranka napriek doživotnému zákazu. Dychovú skúšku, ako aj vyšetrenie v nemocnici odmietol. V Hlohovci policajti riešili 15-ročného mladíka, ktorý si sadol za volant bez vodičského preukazu. „Jazda po Hlohovci sa skončila nárazom do iného odstaveného vozidla a pozitívnou dychovou skúškou 1,23 promile,“ spresnila polícia.
Hliadka v rovnakom meste zastavila v nedeľu (4. 1.) 47-ročnú ženu. „Bola podrobená dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 2,89 promile. Skončila obmedzená na osobnej slobode,“ doplnila polícia. Opitý si sadol za volant aj 42-ročný muž v obci Oľdza (okres Dunajská Streda). Dychová skúška ukázala 2,79 promile.
Silvestrovský vodič v Šamoríne
Zjavne pod vplyvom alkoholu jazdil po silvestrovskej noci v Šamoríne 37-ročný muž. „Dychovú skúšku aj lekárske vyšetrenie odmietol, no policajtom zo Šamorína neunikli viditeľné známky požitia alkoholu. Muž bol na mieste obmedzený na osobnej slobode, keďže aj odmietnutie vykonania dychovej skúšky je trestné,“ dodala polícia.
Všetci vodiči, ktorí nafúkali nad jedno promile, čelia trestnému stíhaniu pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Jeden z vodičov je riešený aj za marenie výkonu úradného rozhodnutia.