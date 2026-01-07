Inšpekcia po Vianociach varuje pred NEBEZPEČNÝMI výrobkami: Vážne ohrozenie zdravia, VRÁŤTE ich a nepoužívajte

BRATISLAVA - Na slovenskom trhu sa nachádzali dva nebezpečné výrobky na vlasy, ktoré predstavujú vážne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia. Žehličky na vlasy môžu spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zistila, že na trhu SR boli v ponuke pre spotrebiteľa nebezpečné dva výrobky na vlasy, ktoré predstavujú riziko ohrozenia zdravia. V oboch prípadoch existuje potenciálne nebezpečenstvo vzniku požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
1. Žehlička na vlasy značky BaByverse
Prvou z nich je žehlička na vlasy značky BaByverse, model: BA-1292, pôvodom z Číny. Ide o žehličku na vlasy, ktorá je napájaná prostredníctvom trvale pripevnenej sieťovej šnúry.
"Telo žehličky je vyrobené z plastu bielo-modrej farby. Na spodnej strane žehličky sa nachádza typový štítok, na ktorom je uvedené označenie CE, symbol triedy ochrany II, technické parametre a povinné piktogramy," približuje SOI s tým, že k žehličke nie je priložený písomný návod na použitie v slovenskom jazyku. Tovar je balený v kartónovom obale. Dôvodom jej nebezpečnosti je podľa SOI nedostatočný menovitý prierez jadier sieťovej šnúry.
2. Žehlička na vlasy značky značky UOUOROSE
Druhým nebezpečným výrobkom je žehlička na vlasy UOUOROSE, model/typ MZ36, pôvodom z Číny. "Telo žehličky je vyrobené z plastu ružovej farby. Žehlička nie je označená žiadnymi povinnými údajmi, vrátane označenia CE," približuje SOI s tým, že žehlička je balená v priehľadnom plastovom obale, no nie je tam priložený písomný návod na použitie v slovenskom jazyku. Žehlička napájaná prostredníctvom trvale pripevnenej sieťovej šnúry.
"V dôsledku nedostatočnej odolnosti proti vlhkosti môže pri používaní žehličky na vlasy dôjsť k úniku prúdu medzi živou časťou a prístupnou kovovou časťou, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom," upozorňuje inšpekcia a dodáva, že žehlička na vlasy má ďalšie technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov - nedostatočný menovitý prierez jadier sieťovej šnúry, nedostatočnú elektrickú pevnosť, kedy počas testovania došlo k prierazu medzi živou časťou a prístupným kovovým povrchom. Problémom sú aj nedostatočné konštrukčné vyhotovenie, v dôsledku čoho sa môžu pri používaní zmenšiť povrchové cesty a vzdušné vzdialenosti pod predpísané hodnoty.
Opatrenia na trhu
Slovenská obchodná inšpekcia umožnila kontrolovaným osobám prijať nápravné opatrenia, ktorými sa kontrolovaná osoba zaviazala k nesprístupňovaniu nebezpečných výrobkov na trhu, k ich stiahnutiu z trhu, ako aj k informovaniu spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.
"Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," informuje inšpekcia a odporúča spotrebiteľom, ak si niektorých z týchto výrobkov zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Zdôrazňuje, že spotrebiteľ má nárok na vrátenie peňazí za výrobok vždy, keď hospodársky subjekt zodpovedný za spätné prevzatie výrobku z dôvodu bezpečnosti nedokončil opravu alebo nahradenie výrobku v primeranej lehote a bez závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.