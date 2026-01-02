Známy obchod sťahuje z predaja NEBEZPEČNÝ výrobok: Predával sa takmer rok, OKAMŽITE ho prestaňte používať

BRATISLAVA - Obľúbený lacný obchodný reťazec Action stiahol z predaja nebezpečný výrobok. Dôvodom je prekročenie limitov škodlivých polycyklických aromatických uhľovodíkov PAH. Problémové sú dve šarže, ktoré sa predávali od januára do novembra 2025.
Action stiahol z predaja nebezpečné Fitness rukavice, Q4Life, ktoré sa v pobočkách predávali od 1. 1. 2025 do 10. 11. 2025. Problémové sú dve šarže:
- Action číslo produktu: 2558553
- EAN kódy: 8719407110695, 8719407110701, 8719407110718, 8719407110725
- Kódy šarže: 179034 a 179035.
"Testovacia správa ukázala, že neoprénová guma obsahuje približne 1,1 g/kg PAH. Táto hodnota prekračuje limit stanovený európskou legislatívou," približuje Action dôvody stiahnutia výroku z predaja. Zákaníkov, ktorí si zakúpili vyššie uvedené produkty s kódom šarže 179035 a 179034, vyzýva, aby ich okamžite prestali používať a vrátili ich do predajne Action. Spoločnosť deklaruje, že dostanú späť celú sumu, pričom nie je potrebný žiadny doklad o kúpe.
"PW Sports sa ospravedlňuje za spôsobené nepríjemnosti," dodáva spoločnosť, ktorá vyzýva verejnosť, aby informácie o stiahnutí tohto produktu z trhu zdieľali s priateľmi a rodinou.