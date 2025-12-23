Obľúbený reťazec sťahuje z pultov nebezpečný olej: OKAMŽITE ho prestaňte používať!

BRATISLAVA - Obľúbený avokádový olej predávaný v sieti Tesco sťahujú z pultov. Testy odhalili v problémovej šarži prekročenie limitu nebezpečného kontaminantu. Obchodný reťazec Tesco sa zákazníkom ospravedlňuje a deklaruje, že ho môžu vrátiť v akejkoľvek predajni.
Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. sa rozhodla stiahnuť z predaja nevyhovujúci olej. Ide o "Tesco Finest Avokádový olej 250 ml", s kódom EAN 5051007175104, dátumom minimálnej trvanlivosti do 08. 02. 2027 a šaržou L2812.
Dôvodom je, že výrobok nevyhovel testom pre prekročenie limitu procesného kontaminantu esterov glycidolu. "Ak ste si tieto výrobky zakúpili v našej obchodnej sieti v ktorejkoľvek z našich prevádzok, môžete ho vrátiť na informáciách alebo na centre služieb zákazníkom, bude Vám vrátená hodnota výrobku," deklaruje spoločnosť, ktorá sa zákazníkom ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie.