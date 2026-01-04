Nový rok, nové sumy: PREHĽAD Štát zvýšil takmer všetky dávky! Pozrite, o KOĽKO si polepšíte

BRATISLAVA - Od začiatku tohto roka sa zvýšili viaceré sociálne dávky. Vyššie sú maximálne sumy nemocenského, materského, tehotenského aj ošetrovného. Informovala o tom Sociálna poisťovňa (SP).
Maximálne denné nemocenské dosahuje po novom 55,1146 eura, čo pri 30-dňovom mesiaci predstavuje 1653,50 eura a pri 31-dňovom 1708,60 eura. Oproti roku 2025 ide o nárast zo súm 1551,50 eura, respektíve 1603,20 eura, teda o viac ako 100 eur mesačne.
Vyššie sú aj materské dávky. Maximálna denná suma stúpla z 70,5206 eura na 75,1562 eura. Mesačne to znamená 2254,70 eura pri 30 dňoch a 2329,90 eura pri 31 dňoch. V roku 2025 dosahovalo maximálne materské 2115,70 eura, respektíve 2186,20 eura.
Rastú aj tehotenské dávky a ošetrovné
Rastú aj tehotenské dávky, ktorých denná výška v roku 2026 predstavuje 15,0312 eura. Mesačne ide o 451 eur pri 30-dňovom mesiaci a 466 eur pri 31-dňovom. Oproti predchádzajúcemu roku ide o zvýšenie približne o 28 eur mesačne.
Vyššie je aj ošetrovné pre rodičov alebo opatrovateľov. Denná suma sa zvýšila z 51,7151 eura na 55,1146 eura. Pri maximálnej 14-dňovej dĺžke dávka predstavuje 771,70 eura, oproti 724,10 eura v roku 2025. Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré možno čerpať až 90 dní, dosahuje maximálna suma 1653,50 eura pri 30 dňoch a 1708,60 eura pri 31 dňoch.
Zvýšili sa aj ďalšie dávky
Od 1. januára sa zvýšili aj ďalšie dávky, ktoré sú naviazané na životné minimum, poukázal v piatok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Vyššie sú minimálne dôchodky, dávka v hmotnej núdzi, ale aj rodičovský príspevok, ktorý prvýkrát presiahol 500 eur.