Ako to bude s dôchodkovým systémom vzhľadom na konsolidáciu? Tomáš prehovoril

BRATISLAVA - Na dôchodkový systém, príspevky v odkázanosti alebo prorodinné dávky sa z dôvodov konsolidácie verejných financií siahať nebude. Platí to nielen pre tento, ale aj nasledujúci rok. V TASR TV to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Filozofiou ministerstva je podľa neho uchrániť existujúce sociálne dávky a konsolidačné úspory hľadať skôr robením poriadku v systéme. „Máme v sociálnom systéme aj ľudí, ktorí poberajú dávky a pritom na ne nemajú nárok. V minulom roku sme zviedli úspešný boj s fiktívnymi PN-kami. Od septembra minulého roka funguje náš projekt Práca namiesto dávok,“ konštatoval Tomáš. Na základe tohto projektu, ak poberateľ dávky v hmotnej núdzi odmietne ponúknutú prácu, ktorá je primeraná jeho vzdelaniu a spôsobilostiam, môže mu byť dávka krátená alebo odňatá. „Ak takýto človek môže pracovať, prečo má žiť z daní ľudí, ktorí riadne pracujú? To je nespravodlivé a nie je to ani sociálne,“ tvrdí minister.
archívne video
Zákon podľa neho pamätá na výnimky pre ľudí, ktorí majú na odmietnutie práce objektívne dôvody, ako aj na vhodnosť pracovnej ponuky. Dodal, že tento rok stúpla minimálna mzda už na viac ako 900 eur a pre ľudí je výrazne výhodnejšie pracovať hoci aj za minimálnu mzdu, ako poberať dávky v hmotnej núdzi. „Podarilo sa nám takto zamestnať už viac ako 2000 ľudí a v 200 prípadoch sme už odobrali alebo skrátili dávku v hmotnej núdzi,“ konštatoval.
Krátenie 13. dôchodkov?
Podľa Tomáša je hľadanie úspor v systéme sociálne prijateľnejšie ako napríklad rušenie či krátenie 13. dôchodkov. Podľa prieskumu, ktorý v decembri 2025 urobila agentúra AKO, by so znížením 13. dôchodku z dôvodu konsolidácie verejných financií súhlasilo len približne 36 percent ľudí a takmer 60 percent by bolo proti. „Asi dve tretiny ľudí nesúhlasí so žiadnym znižovaním 13. dôchodkov. Je to odpoveď na pravicové liberálne strany, ktoré neustále hovoria o tom, že ich treba krátiť alebo dokonca rušiť. Ľudia si môžu byť istí, že ak dôjde k zmene vlády, 13. dôchodok v súčasnej forme nebude,“ tvrdí Tomáš. Na januárovej schôdzi parlamentu bude podľa neho ministerstvo presadzovať legislatívnu zmenu, ktorá zabezpečí rovnaké odmeňovanie mužov a žien na rovnakých pozíciách. „Žiada to od nás Európska komisia, ale bola to aj podmienka Hlasu-SD pri novele ústavy,“ povedal.
Veľká priorita
Veľkou prioritou aktuálneho roka je podľa Tomáša práca na novom životnom minime. „Je to dôležitá vec, lebo od životného minima sa odvíjajú viaceré sociálne dávky. Životné minimum na Slovensku už dávno nezodpovedá životným nákladom,“ konštatoval Tomáš. „Inštitút pre výskum práce a rodiny, ktorý je pod ministerstvom práce, pripravil počas minulého roka novú filozofiu životného minima. Táto analýza bola odovzdaná odborným sekciám a ideme pripraviť nové životné minimum,“ dodal.
MPSVR pripravuje projekt rodinnej karty, ktorá by rodinám s deťmi umožnila využívať rôzne zľavy na služby. Rezort sociálnych vecí tiež uvažuje o filozofii dôchodkových stropov, ktoré by pre vybrané profesie, napríklad ťažko manuálne pracujúcich ľudí, zabezpečili, že sa na nich nebude vzťahovať automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. „Teraz je vek odchodu do dôchodku naviazaný na strednú dĺžku života,“ povedal minister, podľa ktorého sa tak každý rok vek odchodu do dôchodku zvyšuje približne o dva mesiace.