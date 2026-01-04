Nedeľa4. január 2026, meniny má Drahoslav, zajtra Andrea, Artur

Rok 2026 bude pre naše peňaženky výzvou: Analytička má 5 RÁD, ako narábať s peniazmi! TOTO Slováci nerobia

BRATISLAVA - Dlhodobo patríme medzi krajiny, ktorých obyvatelia sú najmenej spokojní so svojou finančnou situáciou. Toto negatívne vnímanie ovplyvňuje najmä výška príjmov, schopnosť šetriť, pokrývať výdavky či splácať dlhy. Rok 20267 pritom bude pre mnohých výzvou. Čakajú nás totiž viaceré zmeny, ktoré zaťažia nás rozpočet o niečo viac, ako to bolo doteraz. Odborníčka prináša päť rád, ako pracovať s peniazmi v novo roku.

Slováci nie sú dostatočne spokojní so svojou finančnou situáciou. V škále od 0 do 10 (nízka až vysoká spokojnosť) ju ohodnotili na 5,8, čo je menej v porovnaní s priemerom EÚ s hodnotou 6,6. Viac nespokojné sú ženy ako muži a taktiež mladí Slováci vo veku 16 – 24 rokov alebo seniori. Zároveň existuje vzťah medzi vzdelaním a finančnou spokojnosťou, nakoľko ľudia s vyšším vzdelaním hodnotia svoju finančnú situáciu lepšie než osoby s nižším vzdelaním. Vyplynulo to z údajov Eurostatu (v rámci prieskumu EU SILC 2022, zo subjektívneho ukazovateľa finančnej spokojnosti).

Ako upozornila analytička WOOD & Company Eva Sadovská rok 2026 so sebou prinesie viacero výziev, ktoré sa dotknú nielen celkovej ekonomiky, ale aj peňaženiek obyvateľov. „Pokračujúca konsolidácia verejných financií, ceny energií ovplyvnené „energo“ pomocou, vývoj na svetových trhoch či obchodné napätia a rastúce clá môžu posunúť ceny tovarov a služieb smerom nahor o niečo viac ako sa pôvodne očakávalo. Odborníci odhadujú skôr miernejší ekonomický rast a zároveň aj určitý nárast nezamestnanosti. Pri mzdách sa predpokladá pomalší, no stále reálny rast. Aj preto bude mimoriadne dôležité mať vo financiách jasno,“ uviedla. Pripravila preto päť rád, ako pracovať s peniazmi efektívnejšie.

1. Urobte si poriadok v rodinnom rozpočte. Výdavky nikdy nesmú byť vyššie ako príjmy

Mnohí Slováci majú podľa nej stále tendenciu hospodáriť „od výplaty k výplate“ a spoliehať sa na pocit, že finančne to „nejako vyjde“. Podľa údajov Eurostatu má až 10 % Slovákov problém vyžiť zo svojich príjmov. „Nemusí to byť ale vždy iba z dôvodu nižších príjmov. Problémom môžu byť neadekvátne vysoké výdavky,“ uviedla.

Prehľad o rodinnom rozpočte je pritom dnes základnou formou finančného zdravia. „Domácnostiam preto odporúčame praktizovať mesačné „finančné prehliadky“. Prehľad o výške výplaty máme zväčša všetci, horšie je to už s výdavkami, najmä tými každodennými. Mesačné príjmy, ale i všetky náklady by mali mať svoje miesto v tabuľke alebo aplikácii. Vďaka tomu môžeme odhaliť úniky vo výške 10 až 15 % mesačného rozpočtu,“ radí.

2. Vytvorte si finančnú rezervu

Dáta Eurostatu tiež hovoria že až 28 % Slovákov nedokáže čeliť nečakaným výdavkom. „Aj preto je finančná rezerva nevyhnutnosťou. Ide o ´peniaze po ruke´ , napríklad na bankovom účte, ktoré môžeme použiť okamžite alebo v krátkom čase. Funguje ako airbag - možno ju nevyužijeme často, ale v krízovej chvíli rozhoduje o všetkom. Vo všeobecnosti sa odporúča mať rezervu vo výške troch až šiestich mesačných výdavkov. Platí pritom, že čím nestabilnejší príjem, tým väčšiu rezervu by si mala domácnosť vytvoriť,“ tvrdí analytička. Kľúčové je podľa jej slov pravidelné odkladanie sumy, napríklad vo výške 5 až 10 % príjmu, ktoré sa postupne stane prirodzenou súčasťou finančného režimu rodiny.

3. Investujte! Iba tak dokážete dlhodobo porážať infláciu a zhodnocovať finančné prostriedky

Sadovská tiež upozornila na to, že hotovosť a vklady tvoria podľa dát Eurostatu až 45 % celkových finančných aktív slovenských domácností. „Kúpna sila peňazí na účtoch ale postupne klesá, inflácia je totiž dlhodobo výrazne vyššia ako úroky na bežných účtoch či vkladoch v bankách,“ uviedla. Dlhodobým riešením na boj s infláciou či na efektívne zhodnocovanie finančných prostriedkov je podľa nej investovanie. „Avšak podiel investícií do dlhopisov, akcií, ETF či podielových fondov je pomerne nízky. V roku 2024 predstavoval len 25 % a jeho úroveň sa za posledné desaťročie prakticky nezmenila. Slováci a Slovenky tak svoj investičný potenciál nevyužívajú naplno,“ upozornila.

S investovaním je podľa nej dobré začať ideálne hneď ako je to možné. „Veľkú rolu v čase totiž zohráva efekt zloženého úročenia. Začať pravidelne investovať s 20 eurami vo veku 25 rokov je oveľa lepšie ako začať s investovaním vo výške sto eur až po štyridsiatke,“ dodala. 

4. Vzdelávajte sa. Investičná gramotnosť je na Slovensku nízka

Jednou z prekážok pri investovaní sú podľa Sadovskej slabšie vedomosti našincov ohľadom investícií. „Index investičnej gramotnosti (IIG), ktorý pripravuje investičná platforma Portu, dosiahol v roku 2024 na Slovensku hodnotu 94,4. Išlo o najnižšiu úroveň za posledné 4 roky a horšie sme na tom dlhodobo aj v porovnaní so susedným Českom. Problémy nám robí počítanie percent či princípy zloženého úročenia. Pomerne často si neuvedomujeme, že výnosy pri investovaní nie sú zaručené. Určité nedostatky sa ale prejavili aj v prípade prepočtov menových kurzov,“ vysvetlila.

5. Nie je hanba nechať si poradiť od odborníkov

Analytička tiež poukázala na to, že v súčasnosti máme veľmi pestrú škálu možností ako investovať, ale zároveň aj dilemu ako sa v tom všetkom zorientovať. Vôbec nie je však podľa nej hanbou priznať si, že sa v širokej ponuke nevyznáme a nechať si poradiť od odborníkov. „Na Slovensku to tak robí aj drvivá väčšina skúsených kvalifikovaných investorov. Vyše 90 % spomedzi nich sa pri investovaní rozhoduje najmä podľa odporúčaní wealth manažéra,“ uviedla.

Rok 2026 bude pre naše peňaženky výzvou: Analytička má 5 RÁD, ako narábať s peniazmi! TOTO Slováci nerobia
Domáce
REAKCIE našich politikov na útok vo Venezuele: Ostré slová Fica, VIDEO Blahu... Maduro nebude nikomu chýbať, tvrdí PS
Domáce
SNS ostro reaguje na zásah USA vo Venezuele: Vyzýva PS, aby sa zdržalo cynických a zľahčujúcich komentárov!
Domáce
Napätie okolo sídliska Juh: Ľubica mení trvalé pobyty, Kežmarok varuje pred nátlakom
Napätie okolo sídliska Juh: Ľubica mení trvalé pobyty, Kežmarok varuje pred nátlakom
Kežmarok

Neuveríte vlastným očiam: VIDEO V byte exprimátora našli horu zlata, to nie je všetko! Šokujúci majetok z úplatkov
Zahraničné
Tragédia pri sánkovačke! Muž (†26) skolaboval, zomrel pred očami dievčatka (5)
Zahraničné
Budapešť na nohách! VIDEO Študenti vyšli do ulíc, PROTEST proti zákonu o Benešových dekrétoch
Zahraničné
Pamätáte si ho z Kakaa? Markíza mu dala ďalšiu šancu: Detskú hviezdu dnes nespoznáte
Osobnosti
S čerty nejsou žerty: Princezna Adélka mala v čase nakrúcania len 16! Ako vyzerá po 40 rokoch?
Domáci prominenti
AI horoskop pre ryby: Na toto si musí dať hviezda Sľubu POZOR, Kovalčiková má rok PLODNOSTI!
Domáci prominenti
Seriálová Iveta Bartošová sa TAJNE vydala! Česká herečka si zobrala OSCAROVÉHO muža
Zahraniční prominenti

NAJHORŠIA svadobná noc v histórii: Manžel zatajil svoju MALIČKOSŤ pod zámienkou tradície! PRAVDA ju zničila
Zaujímavosti
Zdravotný horoskop na rok 2026: Toto vám predpovedajú hviezdy
vysetrenie.sk
Nevinná vyrážka spôsobila ochrnutie: Žena skončila v nemocnici! Lekári varujú, v ZÓNE SMRTI si ich nikdy nevytláčajte
Zaujímavosti
V TOMTO dovolenkovom raji nemôžete umrieť: Platí ZÁKAZ! Šialený zákon vytvoril starosta z KURIÓZNEHO dôvodu
Zaujímavosti

Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Na plný počet bodov ho dá iba skutočný profík
Domáce
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk

Rok 2026 bude pre naše peňaženky výzvou: Analytička má 5 RÁD, ako narábať s peniazmi! TOTO Slováci nerobia
Neuveríte vlastným očiam: VIDEO V byte exprimátora našli horu zlata, to nie je všetko! Šokujúci majetok z úplatkov
Tragédia pri sánkovačke! Muž (†26) skolaboval, zomrel pred očami dievčatka (5)
Budapešť na nohách! VIDEO Študenti vyšli do ulíc, PROTEST proti zákonu o Benešových dekrétoch

