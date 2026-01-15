Priemerná hodnota inflácie v súhrne za celý rok 2025 dosiahla 4 percenta

BRATISLAVA - Priemerná hodnota inflácie v súhrne za celý rok 2025 dosiahla 4 %. Spotrebiteľské ceny vzrástli dynamickejšie ako v roku 2024 (+2,8 %), ale výrazne pomalšie ako v rokoch 2023 a 2022, kedy bola inflácia až dvojciferná. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Všetky odbory zdraželi
Počas roka 2025 spotrebiteľské ceny rástli vo všetkých 12 hlavných odboroch spotrebného koša. Cenový rast ani v jednom odbore nepresiahol 10 %, súčasne však rast nad 5 % malo až päť odborov, a to vzdelávanie, reštaurácie s hotelmi, rozličné tovary so službami, ako aj alkoholické nápoje s tabakom a pošty so spojmi.
Kľúčovým vplyvom bola skutočnosť, že v roku 2025 došlo v ôsmich odboroch k medziročnému zdynamizovaniu tempa rastu cien. Najvýraznejšie medziročné zvýšenie tempa rastu cien nad dva percentuálne body (p. b.) zaznamenali reštaurácie a hotely, bývanie s energiami, rekreácia s kultúrou, ako aj rozličné tovary a služby. Naopak, najdynamickejšie medziročné spomalenie rastu cien o viac ako štyri p. b. zaznamenalo zdravotníctvo.
Vplyv menších odborov
K zrýchleniu rastu priemernej ročnej inflácie výraznejšie prispeli vyššie ceny vo váhovo menších odboroch. Zdražovanie zaznamenali služby v reštauráciách a hoteloch o 8,8 %, a to výrazne vyššími cenami stravovacích služieb. Cenový vývoj ovplyvnili aj drahšie rozličné tovary a služby (+6,4 %), predovšetkým dopravné poistenie, ako aj služby osobnej a sociálnej starostlivosti, ako kadernícke služby či sociálne zariadenia pre seniorov.
Bývanie, energie a potraviny
Významný vplyv na rast ročnej inflácie mali aj ceny bývania s energiami a aj potravín a nealkoholických nápojov. Tieto dve položky tvoria takmer polovicu výdavkov slovenských domácností. Ceny bývania a energií boli medziročne vyššie o 2,6 %, čo bolo ovplyvnené najmä dvojciferným nárastom cien dodávky vody a zberu smetí. Kľúčové ceny energií - elektriny a plynu - evidovali medziročný rast len do 2 %.
Nad úrovňou ročného priemeru bol aj rast cien v odbore rekreácia a kultúra (+4,7 %), v ktorom evidovali najväčší cenový skok rekreačné, športové a kultúrne služby najmä vplyvom drahších vstupeniek na podujatia. Výrazne nadpriemerný rast zaevidovali v roku aj služby a tovary v odboroch vzdelávanie (+9,8 %) a tiež alkoholické nápoje s tabakom (+5,6 %).
Najpomalšie počas roka 2025 vzrástli ceny v odbore doprava (+2,3 %). Medziročne lacnejšie pohonné látky a motorové vozidlá sčasti vykryli takmer desaťpercentné zdraženie železničnej a 16-percentný nárast cien cestnej dopravy. Medzi najpomalšie rastúce ceny v roku 2025 patrilo aj zdravotníctvo (+2,5 %), a to vplyvom medziročného zlacnenia farmaceutických výrobkov o takmer 1 %. Pri ročnej úhrnnej miere medziročnej inflácie 4 % za rok 2025 dosiahla jadrová inflácia hodnotu 3,2 % a čistá inflácia hodnotu 3 %.