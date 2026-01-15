Tempo medziročnej inflácie sa v decembri 2025 mierne zrýchlilo na 3,8 percent

BRATISLAVA - Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v decembri medzimesačne klesli o 0,3 %, čo bol jediný cenový pokles v roku 2025. Tempo medziročnej inflácie sa mierne zrýchlilo na 3,8 %, bola to však druhá najnižšia hodnota v minulom roku (najnižšia hodnota na úrovni 3,7 % bola v apríli, októbri a novembri). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Medzimesačný pokles a rast cien
Spotrebiteľské ceny sa v decembri medzimesačne znížili v piatich z celkovo 12 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozmedzí od 2,4 % za dopravu do 0,1 % za odevy a obuv. Zároveň v štyroch odboroch ceny vzrástli do 0,3 %, a to za rekreáciu s kultúrou, v reštauráciách s hotelmi, zdravotníctve a za nábytok s bytovým vybavením. V porovnaní s novembrom zostali nezmenené ceny troch odborov, a to bývanie s energiami, pošty so spojmi a vzdelávanie.
Najväčší vplyv mala doprava a potraviny
Najvýznamnejší vplyv na medzimesačné zníženie inflácie mal pokles cien v odbore doprava (-2,4 %). Najdynamickejšie zníženie cien v minulom roku ovplyvnili najmä lacnejšie pohonné látky aj letecká doprava. Druhý najvýraznejší tlmiaci vplyv na vývoj medzimesačnej inflácie mal pokles cien potravín s nealkoholickými nápojmi o 0,6 %.
Inflácia, teda rast cien v medziročnom porovnaní, dosiahla v poslednom mesiaci úroveň 3,8 %. Ceny v porovnaní s decembrom 2024 boli vyššie vo všetkých 12 odboroch (výdavkových skupinách domácností), a to v rozpätí od 1,7 % v odbore doprava po 8,9 % v odbore reštaurácie a hotely. Inflácia bola celkovo ovplyvnená dlhodobým dynamickým zdražovaním hlavne stravovacích služieb v odbore reštaurácie a hotely (+8,9 %).
December nepotvrdil novembrový trend medziročného zlacňovania potravín, spotrebitelia za ne platili o 1,1 % viac. Vyššie ceny evidovalo šesť z deviatich potravinových zložiek, a to najmä mlieko so syrmi a vajcami (+4,4 %) a tiež chlieb s obilninami (+2,5 %). Spolu za 12 mesiacov roku 2025 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 4 %.