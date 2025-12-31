Polícia aj záchranári varujú: Silvester patrí k najrizikovejším dňom! Na TOTO si dávajte veľký POZOR

BRATISLAVA - Silvestrovská noc je pre mnohých symbolom osláv a zábavy, no pre políciu a záchranárov patrí k najnáročnejším dňom v roku. Zvýšený pohyb ľudí, alkohol a pyrotechnika každoročne prinášajú množstvo úrazov, konfliktov aj dopravných nehôd. Zložky preto upozorňujú na riziká a vyzývajú k zodpovednosti.
Polícia počas Silvestra (31. 12.) prijme na celom území Slovenska bezpečnostné opatrenia s cieľom ochrany života, zdravia a majetku občanov. Posilnené budú hliadky poriadkovej, dopravnej aj kriminálnej polície. Vo väčších mestách a na miestach s očakávanou vyššou koncentráciou ľudí bude polícia spolupracovať so samosprávami aj organizátormi verejných podujatí.
„Počas silvestrovských osláv budú do výkonu služby nasadené posilnené hliadky poriadkovej, dopravnej aj kriminálnej polície. Zameriame sa najmä na dohľad nad verejným poriadkom, riešenie prípadných konfliktov, kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu na vybraných verejných priestranstvách a zabezpečenie plynulosti cestnej premávky,“ priblížil hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Pyrotechnika a alkohol
Polícia opakovane upozorňuje na riziká spojené s neodbornou manipuláciou so zábavnou pyrotechnikou, najmä v kombinácii s alkoholom alebo inými návykovými látkami.
„Osobitne vyzývame rodičov, aby dohliadali na deti a zabránili im v neoprávnenej manipulácii s pyrotechnikou,“ zdôraznil Hájek. Policajti zároveň pripomínajú, že pyrotechniku netreba odpaľovať z balkónov, okien ani v blízkosti ľudí, zvierat či budov a je potrebné striktne dodržiavať pokyny výrobcu.
Mestská polícia v Bratislave pripomína, že v hlavnom meste platí celoročný zákaz používania zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3. Výnimku majú len profesionálne ohňostroje, detská pyrotechnika F1 a scénická pyrotechnika.
„Verejnosti odporúčame rešpektovať zákaz a nepovolenú pyrotechniku nepoužívať. Zvolíte si tak Silvester bez zbytočných rizík,“ uviedla hovorkyňa MsP Barbora Krajčovičová. Za porušenie zákazu hrozí bloková pokuta do 33 eur, v správnom konaní až do výšky 500 eur.
Výbuchy pyrotechniky neohrozujú len ľudí, ale aj zvieratá v domácnostiach, útulkoch, zoologických záhradách či v lesoch. Hlasné zvuky a svetelné efekty spôsobujú stres, paniku a úteky zvierat. „Psy a mačky sa v panike často rozbehnú neznámym smerom, stratia orientáciu a končia ako zatúlané alebo zranené. Podobne reaguje aj voľne žijúca zver,“ upozornila Krajčovičová. Pyrotechnika zároveň zvyšuje riziko konfliktov a úrazov, najmä ak je spojená s konzumáciou alkoholu.
Záchranári očakávajú nápor volaní
Silvester patrí k dňom s najvyšším počtom volaní na tiesňovú linku 155. Záchranári zasahujú najmä pri úrazoch spôsobených alkoholom, opitosťou a nesprávnym používaním pyrotechniky.
„Záchranná zdravotná služba funguje počas Vianoc a Silvestra nepretržite, rovnako ako počas bežných dní. Posádky záchrannej zdravotnej služby sú v plnom rozsahu a na tiesňovej linke 155 je počas sviatkov posilnený počet operátorov, aby sme zvládli zvýšený nápor hovorov,“ priblížil hlavný operátor Operačného strediska ZZS SR Viliam Sládek.
Zdravotníci apelujú na striedmosť v jedle aj alkohole a pripomínajú, že mnohým výjazdom sa dá predísť rozumným správaním. V prípade použitia pyrotechniky by mala byť certifikovaná, v záručnej lehote, s jasným návodom na použitie a rozhodne by nemala skončiť v rukách detí ani osôb pod vplyvom alkoholu.