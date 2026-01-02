Prezidentov prejav pod paľbou kritiky: Odborníci ho zniesli pod čiernu zem, GALIMATIÁŠ o psíčkovi a mačičke!

BRATISLAVA - Ide o každoročnú tradíciu, kedy hlava štátu prehovorí k občanom s vyhliadkami a hodnotením toho predchádzajúceho roka. Ani prezident Peter Pellegrini neurobil opak a občanov oslovil práve 1. januára formou televízie a sociálnych sietí. Jeho prejav bol však podľa politológov "nijaký" a často sa zdalo, že si nechce nikoho znepriateliť, no táto stratégia má vraj svoje slabosti.
Politika sa podľa prezidenta Pellegriniho stala vážnym zdrojom napätia v spoločnosti a čoraz viac zasahuje do rodín, priateľských vzťahov aj pracovného prostredia.
Žiadne spájanie, ale rozdeľovanie spoločnosti
Hlava štátu upozornila, že namiesto snahy o spájanie a upokojovanie spoločnosti politici často cielene vyvolávajú ešte silnejšie negatívne emócie. "Neváhajú urážať nielen svojich politických súperov, ale dokonca aj ich voličov, čo je v demokracii absolútne neprípustné," zdôraznil Pellegrini.
Prezident zároveň apeloval na to, aby politika nebola dominantnou súčasťou života ľudí. Podľa neho si nezaslúži ničiť medziľudské vzťahy ani vyvolávať nenávisť. Politici by sa mali sústrediť na zlepšovanie života občanov, nie na konflikty, cirkusy a hádky v parlamente.
Pellegrini varoval aj pred nenávistnou a rozdeľujúcou rétorikou, ktorá vedie k povýšenosti a pohŕdaniu ľuďmi s iným názorom. Vyzval na odmietnutie politiky postavenej na nenávisti a kriticky sa vyjadril aj k sociálnym sieťam, ktoré podľa neho často šíria toxický obsah. Zároveň vyjadril nádej, že vláda prijme konkrétne opatrenia na lepšiu ochranu detí a mladistvých pred negatívnymi vplyvmi sociálnych sietí, a to aj za cenu vekových obmedzení.
Politológ Cirner Pellegriniho prejav prirovnal k populárnemu vtipu
V súvislosti s hodnotením prejavu portál Topky.sk oslovil politológov, aby slová hlavy štátu zhodnotili. Prvým bol politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity v Prešove. "Pán prezident sa správa ako z toho vtipu, keď mal richtár rozsúdiť dve pohádané ženy a každej povedal: "Máš pravdu". Počula to jeho žena a vyčítala mu to. Aj jej odvetil: "Máš pravdu". Pán prezident chce byť pre všetkých za "pekného", takže prejav bol namiešaný tak, aby nikoho neurazil a všetci si v ňom našli to svoje. To je však zas ako z rozprávky o psíčkovi a mačičke, ktorí varili a obaja pohádzali do hrnca, čo chceli, len sa to potom nedalo jesť. Rovnako je to aj s prejavom pána prezidenta. Nazval by som to asi slovom galimatiáš," povedal nekompromisne odborník.
Napriek kritike je však podľa Cirnera nutné dodať, že prezident to robí cielene. "Aby si nepohneval rôzne skupiny voličov a ostal "chrumkavý" aj pre ďalšie prezidentské voľby. Ak je toto jeho hlavným cieľom - znovuzvolenie, tak to manévrovanie a nič nehovoriace vyjadrenia sú istou formou stratégie a taktiky," zhodnotil Cirner.
Byť vo funkcii a niektorými podpismi vyvolávať vášne nie je ľahké
Zrejme aj toto je taktika Pellegriniho, ako si nepohnevať a nepostaviť proti sebe svojich vlastných voličov. "Prezident musí činiť rozhodnutia, a preto bude mať vždy kritikov a odporcov. Je vo funkcii a má zodpovednosť. Napríklad každé podpísanie alebo vrátenie kontroverzného zákona je mediálne silne pokryté a vyvoláva v spoločnosti vášne. Nie je ľahké si teda udržiavať podporu," zamyslel sa politológ.
Podľa odborníka je teraz najlepšie správať sa konzistentne a udržiavať si popularitu skalných fanúšikov na tom, na čom si ich politik Pellegrini získal - miernosťou, zdvorilosťou a vyhýbaním sa konfliktom. "Ale len to nestačí. Je potrebné dodať obsah, aby sa neviedla iba "krasomluva"," poradil hlave štátu Cirner.
Pellegrini sa začína podobať na Gašparoviča, Ficove slová o nepodpore asi zabrali, tvrdí Marušiak
Názorom na Pellegriniho prejav prispiel aj politológ zo Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraj Marušiak. "Pellegrini vo svojom prejave niektoré problémy vo verejnej debate pomenoval správne, zároveň však nepovedal nič nového a ani nič také, čo by bolo zapamätaniahodné. Azda najčastejším slovom v jeho vystúpení bola negativita," prezradil Marušiak s tým, že frustrácia voličov koalície a opozície by mohla naznačovať priestor pre nový subjekt, no nič také sa nedeje.
"Zatiaľ v praxi platí, že hoci sa prezident od niektorých aktivít snaží opatrne dištancovať a "umyť si ruky", v iných prípadoch, ako bola napr. novela trestného zákona, vychádza vládnej väčšine v ústrety. Predpokladám, že vyjadrenie Roberta Fica o tom, že ho Smer nepodporí pri kandidatúre na druhé funkčné obdobie, zabralo na Pellegriniho ako výstraha. Podobne sa napokon správal aj vtedy, keď bol lídrom Hlasu a pôsobil so Smerom a SNS v opozícii," vysvetlil Marušiak.
Podľa odborníka z SAV možno povedať, že Pellegrini vo svojej funkcii viac pripomína pôsobenie Ivana Gašparoviča ako Michala Kováča. "Netrúfam si predpovedať, či bude opätovne kandidovať a či bude mať podporu koaličných strán. Funkčné obdobie prezidenta je päť rokov, Pellegrini je momentálne v druhom roku. Dovtedy sa všeličo môže zmeniť a ani Ficove hrozby nemusia byť o tri-štyri roky aktuálne. Čo sa týka dôvery voličov, paradoxne jediný prezident SR, ktorý si zopakoval svoje funkčné obdobie, bol práve Ivan Gašparovič, lebo nestratil podporu strán, ktoré ho nominovali. Predpokladám, že z toho vychádza aj Pellegrini," uzavrel.