Prezidenti opäť spolu: POZRITE sa na tie delikatesy, skromná Čaputová, zhovorčivý Kiska a Schuster stále vo forme!

BRATISLAVA - V Prezidentskom paláci sa v utorok uskutočnil tradičný novoročný obed prezidenta SR Petra Pellegriniho s bývalými hlavami štátu Rudolfom Schusterom, Ivanom Gašparovičom, Andrejom Kiskom a Zuzanou Čaputovou.
Pellegrini vyzdvihol, že všetci dokázali kultivovane a otvorene diskutovať o rôznych témach napriek rozličným politickým názorom. „Hoci každý jeden z prezidentov pochádza možno z iného prostredia, každý jeden slúžil v úplne inom období a zažil rôzne veci, napriek tomu dnešný obed prebiehal vo veľmi priateľskej, otvorenej a pozitívnej atmosfére. Boli sme schopní bez akýchkoľvek problémov sa porozprávať o všetkom, čo sa okolo nás deje,“ priblížil Pellegrini s tým, že medzi témami boli napríklad svetová politika, domáca politická scéna, ale aj životy a záujmy bývalých hláv štátu.
Stretnutie a diskusiu prezident SR označil za príklad pre ostatných politikov na Slovensku. „Je to ukážka toho, že aj napriek častokrát rozdielnym politickým názorom si dokážeme spoločne sadnúť za stôl a hovoriť o veciach tak, ako sa na inteligentných a kultivovaných ľudí patrí,“ podotkol Pellegrini. Verí, že takýto spôsob komunikácie by mohol byť veľmi dobrým príkladom aj pre terajšiu politickú reprezentáciu. „Aby pri témach, ktoré sú zásadné pre Slovensko, boli schopní spolu si sadnúť za jeden stôl a rozumne sa spolu rozprávať tak, ako sme dnes s pani prezidentkou a s pánmi prezidentmi boli schopní rozprávať my,“ dodal.
Hlavy štátu začali spoločný obed predjedlom, ktoré tvorilo paté z mladého králika s marhuľovou marmeládou a brioškou. Nasledoval vývar z hovädzieho chvosta s julienne zeleninou a pažítkou. Z hlavného jedla mali na výber trhanú hovädziu hruď s hruškami, koreňovou zeleninou a turnírovanými zemiakmi alebo teľacie osso boco so šafranovým rizotom a citrusovou gremolatou. Ako dezert mali pistáciové tiramisu s kakaovým chipsom.
„Zostavovanie menu na prezidentský obed je každoročne záležitosťou našich kolegov z protokolu. Na protokole pracujú ľudia, ktorí tu boli už za prezidenta Schustera, čiže zažili všetkých doterajších prezidentov, okrem pána Kováča, tak je to pre nich naozaj jednoduché, pretože si presne pamätajú, čo prezidenti mali a nemali radi,“ priblížila hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď Macíková.