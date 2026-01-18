Slovenský internet sa posmieva Ficovi a Trumpovi z každej strany: More AI obrázkov a memečiek zaplavilo siete!

Príchod Fica na Floridu za Trumpom internetoví vtipkári poňali po svojom. (Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia, Zomri)
BRATISLAVA - Vo svete ale aj na Slovensku si americký prezident Donald Trump už dávno vybudoval imidž nevyspytateľného človeka, od ktorého nikdy neviete, čo môžete čakať. Zrejme adekvátne k tomuto dojmu pristúpili aj vtipkári a memečkári na internete, ktorí si okamžite podali jeho stretnutie s Robertom Ficom (Smer-SSD) na Floride. Využili pri tom aj služby umelej inteligencie.
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
Téma však gradovala ďalej a neostalo len pri stretnutí Trump-Fico.
(Zdroj: Facebook/Pezinské MEME)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Kandeláber austrálsky)
(Zdroj: Facebook/Pezinské MEME)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)