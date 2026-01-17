Ficova cesta za Trumpom a OSTRÍ politológovia: Voliči koalície BIZNISU s USA určite tlieskať nebudú!

BRATISLAVA - Počas víkendu má premiér Robert Fico viac ako nabitý program v Spojených štátoch amerických (USA). Najskôr podpísal dohodu o jadrovej spolupráci a výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach, no a potom sa presúva na Floridu na stretnutie s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Aký je pohľad politológov na tieto kroky predsedu vlády?
archívne video
Opoziční predstavitelia v posledných hodinách spomínali predovšetkým premiérov kompas, ktorý bol v posledných rokoch otočený skôr na východ. Aj preto cesta do USA priťahuje pozornosť. Mnohí preto uvažujú, či tam Fico ide len pre historicky najvyššiu zákazku v oblasti jadrovej energie, alebo len pre spoločnú fotku s Donaldom Trumpom.
Zahraničná politika na všetky štyri svetové strany aj vizuálne
"Jedno aj druhé. Skutočne ide o veľmi veľký biznis pre americkú firmu, takže americký prezident takto vyjadruje vďaku, že niekto dá zarobiť Američanom. Na druhej strane, fotka s Donaldom Trumpom a diktátorom Putinom bude dôkaz pre politiku na štyri svetové strany. Škoda len, že v tomto zahranično-politickom smerovaní slovenskej vlády náš predseda vlády nevie, ktorá z tých svetových strán je pre Slovensko najdôležitejšia," zareagoval na otázky Topiek politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík.
Pridal sa aj politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity v Prešove. "Chce byť zvečnený po boku svetových lídrov, aby mal uznanie vlastných voličov a mohol pokračovať v naratíve o zahraničnej politike na štyri svetové strany," zhodol sa so Štefančíkom Cirner.
Fico bol pre Trumpa nezaujímavý, až doteraz
Aj preto sa naskytla otázka, prečo takáto fotografia nevznikla už skôr, napríklad na poslednom stretnutí konzervatívcov v USA pod názvom CPAC, kde bol Fico tiež prítomný. "Pre Trumpa bol Fico nepodstatný. Ale ak dá niekto Amerike zarobiť a vyzerá to tak, že Fico chce dať USA zarobiť, stáva sa pre biznismena Trumpa zaujímavý aj premiér čiernej diery na mape Európy," vysvetľuje si to Štefančík.
"Vždy je to niečo za niečo. Menej významné krajiny sa musia snažiť viac, aby dosiahli takéto stretnutia. Nie je to len o diplomacii, ale aj o záujmoch, napríklad o biznise," pridal myšlienku Cirner.
Cesty do Ruska a teraz podpis o jadrovej spolupráci s USA
Aj vzhľadom na početné cesty premiéra do Ruska za Vladimirom Putinom sa teraz môžu niektorí pýtať, čo na toto všetko povie samotný líder Ruskej federácie. Bude o za to haniť? "Nie, veď Fico jedným dychom povedal, že nebyť sankcií, obrátil by sa na východ. Takže Putin sa na neho určite hnevať nebude, ešte ho za tie jeho slová pochváli. Putin veľa spojencov EÚ nemá, preto sa mu hodí aj tak mocensky nevýznamný premiér, ako ten slovenský," povedal na túto úvahu Štefaník.
"Rusko predsa chápe, že Slovensko je súčasťou EÚ aj NATO, vie, že Slovensko je ekonomicky a politicky naviazané na spojencov. Rusko má vlastné záujmy, ktoré majú teraz predovšetkým iný charakter (ideový a politický), ak ide o Slovensko," vyjadril sa na túto tému Cirner.
Sulík pri podobnom projekte rozposielal listy, Fico nie
Spätný pohľad do nedávnej histórie ilustruje fakt, že pri zajednávaní väčšej zákazky, ktorá presahuje viac ako jedno volebné obdobie, by sa mali lídri obrátiť aj na kolegov v opozícii, aby podpisom prisľúbili, že plnenie zákazky nebudú torpédovať alebo inak rušiť. Urobil tak aj exminister hospodárstva Richard Sulík z SaS, keď dohadoval spoluprácu s Volvom. Vtedy oslovoval listom aj Smer, aby sa zaručil, že zákazku nepotopí.
Prečo podobný krok neurobil aj Fico, keď ide o niekoľkonásobne vyššiu a drahšiu zákazku, akou bolo Volvo? "Fico riskuje, ale minister hospodárstva, aj napriek jeho úletom, nebol autokrat. U Roberta Fica sa v tomto volebnom období objavili autokratické maniere naplno a diskutovať s opozíciou je niečo, čo je pre neho nepredstaviteľné. Otázne je, či by opozícia o také rokovanie stála. Ak to aj Fico v minulosti urobil, následne to zneužil na vnútropolitický boj a opozíciu urážal. V každom prípade by bolo vhodné pri takýchto veľkých zákazkách, aby takéto rozhodnutie bolo prijímané širšou skupinou politikou," myslí si Štefančík.
Voliči koalície nebudú z biznisu s USA dvakrát nadšení
Cirner je skeptický a premiéra takto vôbec nečítal. "Neviem či premiér rozmýšľa takto o budúcnosti. Rozmýšľa skôr o vlastnej budúcnosti a vlastnej politickej budúcnosti, to je určujúce," zjednodušil to Cirner. Pre opozíciu je však podľa Cirnera investícia z USA skvelá téma. "Pretože ide o drahý projekt a je zrejmé, že Slovensko nie je v dobrej ekonomickej kondícii. Navyše, voliči Smeru a koalície nie sú podľa mňa väčšinovo nadšení, že biznis sa má robiť s USA, ku ktorým mnohí z nich nemajú pozitívny vzťah," nazdáva sa Cirner.
"Na administratívu Donalda Trumpa by nebolo rozumné sa spoliehať. V USA vidíme viditeľné tendencie o deštrukciu doterajšieho systému bŕzd a protiváh, liberálnej demokracie a Trump stojí na čele tejto deštrukcie. Doteraz NATO existovalo na predpoklade, že spojenci na seba neútočia, ale spoločne vytvárajú systém kolektívnej obrany. Trump útokom na Grónsko by tento systém absolútne narušil a zlikvidoval tak NATO, čomu by sa asi najviac potešil Vladimír Putin. Táto politika Donalda Trumpa je dôvodom, prečo by sa rozumní politici mali zďaleka vyhýbať stretnutiam s americkým prezidentom," uzavrel Štefančík z EUBA.