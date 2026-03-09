Ministerstvo kultúry odmieta zavádzajúce útoky opozície na medzinárodnú reprezentáciu v Trenčíne

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sa dôrazne ohradzuje voči nepravdivým tvrdeniam a cielenej diskreditácii práce rezortu v súvislosti s Otváracím ceremoniálom Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Rezort považuje za neprípustné, aby bola odborná kultúrna diplomacia zneužívaná na lacný politický marketing, ktorý hrubo skresľuje realitu a poškodzuje dobré meno Slovenska v očiach zahraničných partnerov.
Kľúčová diplomatická úloha ministerky
Účasť delegácie Ministerstva kultúry SR v Trenčíne nebola len formálnou návštevou, ale kľúčovým diplomatickým výkonom v rámci prestížneho európskeho titulu. Hlavnou úlohou ministerky kultúry počas takéhoto podujatia je budovanie vzťahov so zahraničnými delegáciami a reprezentácia štátu na najvyššej úrovni.
Zorganizovanie pracovnej večere a recepcie v priestoroch hotela Elizabeth bolo vopred plánovaným a protokolárne štandardným krokom, ktorý vytvoril nevyhnutný priestor pre bilaterálne rokovania s diplomatmi z partnerských krajín.
Náklady zodpovedajú prestíži podujatia
Náklady na ubytovanie a reprezentačné účely vo výške približne 23-tisíc eur zodpovedajú dôležitosti podujatia medzinárodného formátu a zahŕňajú komplexné zabezpečenie pre celú delegáciu rezortu a ich hostí. Je absurdné, ak opozícia kritizuje oprávnené výdavky, ktoré priamo slúžia na propagáciu slovenskej kultúry a hostenie zahraničných špičiek, zatiaľ čo v minulosti dochádzalo k nekontrolovanému míňaniu verejných zdrojov na ideologické projekty bez reálneho prínosu pre občanov.
Za skutočnú medzinárodnú hanbu považuje ministerstvo sústavnú snahu opozície podkopávať záujmy Slovenskej republiky v zahraničí a vykresľovať našu vlasť v negatívnom svetle. Je to práve deštruktívna rétorika opozičných politikov, ktorá vyrába Slovensku zlú reklamu pred partnermi z EÚ. Rezort kultúry odmieta tento trend sebabičovania a bude aj naďalej suverénne prezentovať našu kultúru ako hrdú a pohostinnú, bez ohľadu na politické útoky aktivistov v poslaneckých laviciach.