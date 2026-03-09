Pondelok9. marec 2026, meniny má Františka, zajtra Branislav, Bronislav, Bruno

Súdna rada SR v Luxemburgu: Delegácia navštívila Súdny dvor EÚ a rokovala o odborných témach

Súdny dvor EÚ.
Súdny dvor EÚ. (Zdroj: Getty Images)
TASR

LUXEMBURG - Delegácia Súdnej rady Slovenskej republiky minulý týždeň 4. až 6. marca navštívila Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ). Predstaviteľov súdnej rady v sídle SDEÚ prijali jeho predseda Koen Lenaerts, sudca Miroslav Gavalec, ako aj sudcovia Všeobecného súdu EÚ Juraj Schwarcz a Beatrix Ricziová. Informovalo o tom Tlačové oddelenie Kancelárie Súdnej rady SR.

„Veľmi si vážim, že nás predseda SDEÚ prijal a mali sme tak možnosť s ním hovoriť nielen o odborných témach, ale aj sa neformálne porozprávať. Stretnutie s pánom Lenaertsom bolo veľmi podnetné a živé,“ uviedla predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová.

Zástupcovia súdnej rady sa v rámci programu návštevy zúčastnili aj na pojednávaní pred Druhým senátom súdu. Išlo o prejudiciálne konanie týkajúce sa verejného obstarávania, v ktorom bol Gavalec sudcom spravodajcom.

Súdna rada sa stretla aj s Naďou Daurel, poverenou vedúcou slovenskej prekladateľskej jednotky a ďalšími slovenskými pracovníkmi súdu. „Od pani Daurel sme sa dozvedeli, že uplatňovanie mnohojazyčnosti si postupne vyžiadalo inovatívne riešenia prekladov a tlmočenia. Ide o premyslený systém vopred zostaveného zoznamu pivotných jazykov a kombinácií, ktoré sú známe vopred, kde je originál preložený najskôr do pivotného jazyka a následne sa pivotná verzia prekladá do ďalších jazykov,“ vysvetlila Kosová.

