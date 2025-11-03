Plány Šutaja Eštoka sa krížia s realitou: Veľké ambície pri elektronických dokladoch, absentujú však čítačky

BRATISLAVA - Elektronické doklady mali byť na Slovensku už čoskoro zavádzané a ohlasovali sa ešte na jar. Reálna prax z terénu však svedčí o viacerých nedostatkoch a naštrbujú tak smelé plány ministerstva.
archívne video
O problémoch zavádzania elektronických dokladov informovala TV JOJ. "Budete mať možnosť už teraz v tejto chvíli si stiahnuť do svojho mobilu aplikáciu, ktorá vám umožní využívanie elektronického občianskeho preukazu aj elektronického vodičského preukazu," odvážne sa šéf Hlasu-SD vyjadroval ešte v apríli. Od novinky si sľubovali zjednodušenú komunikáciu občana s políciou a ďalšími úradmi.
"Ak vás zastaví príslušník policajného zboru, oskenuje vám tento doklad na základe QR kódu a tým pádom je to vybavené," sľuboval minister.
Zádrhel je inde
Všetko to vyzeralo ako ideálny plán na modernizáciu zastaralých postupov, no má to svoj háčik. Hliadka policajného zboru pri sebe často nemá k dispozícii čítacie zariadenie, tzv. čitačku. A to aj napriek tomu, že štát vybavil skoro 700 príslušníkov policajného zboru čítačkami. Tie sú rozmiestnené rovnomerne po celom Slovensku. Napriek tomu sa stáva, že ich nemajú pri sebe.
Ak čítačku policajt nemá, je to ako keby ste sa prezentovali ničím
Na závažný problém upozornil aj právnik Milan Ficek. "Nie je úplne pravdou, že ten digitálny preukaz môžete použiť kedykoľvek, lebo on má účinky tej klasickej kartičky iba vtedy, ak ten policajt, ktorý vás kontroluje, má k dispozícii tú overovaciu mobilnú aplikáciu. Pokiaľ ju nemá, tak ten digitálny preukaz je pre vás nepoužiteľný," zdvihol varovný prst.
Ešte bizarnejšie vyznieva vyjadrenie hovorkyne Prezídia policajného zboru SR Lei Vilhanovej, ktorá potvrdzuje, že hliadka policajného zboru dokonca nemá vôbec povinnosť mať počas služby čítačku. Ak má útvar zariadenie k dispozícii, mal by ho ale používať. To je v ostrom kontraste s výkladom zákona, ktorý prikazuje, že pri styku s príslušníkom polície ste povinný predložiť doklady potrebné k vedeniu vozidla.
Ak si totožnosťou nebudú istí, môžu vás predviesť na oddelenie
"To, že policajná hliadka nemá čítačku na prečítanie elektronických dokladov, je prekážka na strane polície, to znamená, že podľa môjho názoru nie je možné uložiť blokovú pokutu za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Hliadka však môže na základe zákona o policajnom zbore predviesť osobu na zistenie totožnosti," poradil cez TV JOJ verejnosti právnik Radoslav Barna.