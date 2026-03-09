Exmoderátor Dubnička 20 rokov po odchode z Markízy: Na ten PÁD nebol pripravený... TOTO ho dnes živí!

BRATISLAVA/PRAHA - Ján Dubnička (49) patril pred 20 rokmi k najväčším hviezdam televízie Markíza. Moderoval Teleráno, Cestoviny či reláciu Doma s Markízou... V roku 2006 sa však rozhodol skončiť. A teraz priznáva, že na ten finančný a psychický pád nebol pripravený. Po rokoch si tiež uvedomil, že sa nesprával najlepšie - bol arogantný fracek!
Ján Dubnička je skalným divákom Markízy dobre známy - v minulosti totiž patril k jej najvýraznejším moderátorom. Uvádzal niekoľko relácií, navyše pôsobil v rádiu a hrával aj v muzikáloch. Po veľkom úspechu však prišiel tvrdý pád - po ôsmich rokoch známy Slovák v televízii nadobro skončil a prišiel aj o angažmá v divadle a rozhlase.
V minulosti priznal, že sa ocitol na samotnom dne. Kedysi 10-tisícové príjmy totiž nahradilo 500 eur mesačne a podľa jeho vlastných slov nemal ani na chlieb. „Kamaráti sa mi otočili chrbtom, a tak som útechu hľadal v alkohole,“ priznal pred rokmi Dubnička. Tento rok uplynie od jeho odchodu zo šoubiznisu dlhých 20 rokov a v podcastoch Jde to inak a Návraty o tomto období opäť prehovoril.
„Keď som sa dostal do televízie, tak som si povedal - toto chcem robiť, lebo to vyzeralo super. Lenže super je to iba zvonka. Keď je človek vnútri, tak pochopí, že je to krvopotný boj o udržanie si pozície,“ povedal otvorene Dubnička, ktorý dodnes spomína na časy, kedy sa v lete rušili mnohé relácie a moderátori museli "žobrať" aby neskončila práve tá ich.
A práve toto ho po 7 rokoch prestalo baviť a rozhodol sa pre radikálny krok. „Nebolo jednoduché z toho krásne rozbehnutého vlaku, ktorý prinášal naozaj veľké peniaze, vyskočiť. Mal som tri relácie, bol som v rádiu, v muzikáli a peniaze sa sypali. Zrazu, keď odídete z médií, idete do reality,“ uviedol. Zamestnal sa potom v reklamnej agentúre, kde zarábal tretinu toho, čo dovtedy.
„A to nie je o tom, že by som rozhadzoval, ale že som mal nastavený nejaký štandard, lízing, hypotéku, aby som to vedel vôbec zaplatiť,“ priznal a realita mu dala tvrdú facku. „Ja som nebol pripravený na ten finančný ani psychický pád,“ pokračoval Dubnička, ktorý otvoril oči až vďaka kamarátovi. Dovtedy sa vraj vnímal ako obeť. „Málo ľudí chce začať od seba. Väčšinou čakajú, že príde nejaká externá paprča, ktorá ich posunie ďalej, pomôže a niečo im donesie na zlatom podnose. A ja som taký bol,“ priznal Dubnička.
Dokonca si rokmi uvedomil aj to, že jeho správanie v tom čase nebolo najlepšie. „Nebol som dostatočne pokorný a vďačný, že som vôbec dostal tú príležitosť. Bol som smrad, bol som arogantný, bol som fracek,“ povedal na rovinu Dubnička. A v podcaste Návraty aktuálne priblížil, čomu sa venuje.
„Som Learning & Development Professional, to znamená, že som človek, ktorý je v tej oblasti vzdelávania a rozvoja ľudí a som v tom už 15 rokov. To znamená, že som individuálny a tímový kouč, som konzultant v oblasti práve learning, development a HR, som tréner, v zmysle nie fitka, ale lektor, trénujem mäkké zručnosti ľudí a facilitujem rôzne stretnutia a rôzne stretnutia, ktoré potrebujú tam ten nadhľad, že nie je v tom ten človek namočený,“ opísal svoju prácu Dubnička.
Jeho klientmi sú vraj manažéri - od tých najnižších až po top, ktorých učí komunikácii. V tej bol napokon doma dlhé roky aj ako moderátor. A vraj sa čas od času k mikrofónu vráti aj dnes. Nemoderuje však plesy, ale profesionálne konferencie. „Keď niečo moderujem, tak moderujem väčšinou HR konferencie, také, kde pre nich je zaujímavé to prepojenie, že aj viem moderovať, aj rozumiem téme. Takže to sú veci, ktoré moderujem. Ale eventy ako také, že ples, tak to už nie,“ dodal.