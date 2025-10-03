České voľby sa začali: Štát si hneď na úvod strelil do kolena, niektorých ľudí s e-dokladmi náhle zastavili pred urnami!

PRAHA - V piatok o 14.00 h sa v Česku otvorili volebné miestnosti v dvojdňových voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Voliči môžu počas prvého dňa svoj hlas odovzdať až do 22.00 h. Lídri strán a hnutí ešte krátko pred začiatkom hlasovania vyzvali ľudí, aby prišli odovzdať svoj hlas a nenechali za seba rozhodnúť iných.
VIDEO Zábery z volebných miestností v Českej republike:
- v Českej republike sa dnes a zajtra konajú parlamentné voľby,
- volebné miestnosti sa otvorili v piatok 3. októbra o 14:00 hodine, voliť sa bude (narozdiel od slovenskej podoby volieb) až do soboty 4. októbra,
- vo voľbách sa proti sebe postavili subjekty a občania sa rozhodujú medzi ANO, SPOLU, SPD, STAN, Piráti, STAČILO!, Motoristé sobě, Přísaha a ďalšími kandidátmi.
ONLINE
15:44 Po otvorení volebných miestností vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR zaznamenali problémy so systémom elektronických dokladov. Komplikácie s hlasovaním mala aj predsedníčka poslaneckej snemovne a šéfka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
15:34 Podľa portálu novinky.cz sa niektorí občania s e-dokladmi dočkali nechceného prekvapenia, pretože nemohli odvoliť tak, ako im sľubovala štátna kampaň. Niektorým sa v aplikácii objavilo hlásenie "digitálny výpis je neplatný".
15:29 Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v piatok odovzdal svoj hlas aj predseda hnutia Sloboda a priama demokracia (SDP) Tomio Okamura. Ako uviedol, dúfa vo viac než 60-percentnú účasť voličov.„Nekrúžkoval som, pretože som s kandidátkou, ktorú sme zostavili s PRO, Slobodnými a Trikolorou, veľmi spokojný,“ povedal novinárom Okamura.
15:14 Predseda strany Piráti Zdeněk Hřib odovzdal v piatok svoj hlas vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR v hlavnom meste Praha."V týchto voľbách sa rozhoduje o našej budúcnosti a chápem sklamanie ľudí z politiky. Každý týždeň čítajú o nových korupčných kauzách, nájmy zdražujú, potraviny sú drahšie, ľudia sa boja o svoju bezpečnosť. Chceme prosperujúcu krajinu, ktorú raz odovzdáme našim deťom a vnúčatám," povedal Hřib po tom, čo odvolil.
14:54 Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa v piatok o 14.00 h začali i na pôde Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave. Ambasáda je jedným zo 108 zastupiteľských úradov ČR, kde môžu voliť Česi v zahraničí. Ako prvý hneď po 14.00 h odvolil český veľvyslanec na Slovensku Rudolf Jindrák.
VIDEO Hlasovanie sa začalo o 14.00 h aj na veľvyslanectve ČR v Bratislave
14:47 Predseda hnutia ANO Andrej Babiš odovzdal svoj hlas v piatkových voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v centre Ostravy.Podľa informácií českých médií musel Babiš pred hlasovaním v sokolskej telocvični v Ostrave čakať v rade. Sám kandiduje v Moravskosliezskom kraji.
14:33 Prezident Petr Pavel odovzdal v piatok svoj hlas vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu tradične medzi prvými. Spolu s manželkou Evou odvolili v obci Černouček v okrese Litoměřice v Ústeckom kraji.
V Česku sa otvorili volebné miestnosti, občania majú na výber 26 strán
Česi volia v 14 volebných obvodoch, ktoré sú zhodné s územiami krajov a celkom sa v nich nachádza okolo 14.800 okrskov. V tohtoročných voľbách sa o ich priazeň uchádza 26 zoskupení, za ktoré kandiduje viac než 4400 kandidátov. Podľa prieskumov volebných preferencií by sa do snemovne mohlo dostať sedem subjektov.Okrem výberu nových zákonodarcov budú ľudia takmer na 40 miestach rozhodovať aj v miestnych referendách. Najčastejšie pôjde o veterné elektrárne a napríklad v Prahe 1 sa bude týkať obmedzenia premávky a parkovania požičiavaných elektrokolobežiek.
V zahraničí môžu Česi voliť na 108 zastupiteľských úradoch. Do osobitného zoznamu voličov v zahraničí sa zapísalo 27.574 občanov, pričom o vydanie písomností potrebných na to, aby mohli voliť korešpondenčne, požiadalo takmer 11.000 z nich. Ako prví začali na ambasádach voliť Česi v Južnej Amerike. Výsledky volieb by podľa odhadov mali byť známe v sobotu večer.Vo voľbách do Poslaneckej snemovne v roku 2021 mohlo voliť 8.275.752 ľudí, platných hlasov nakoniec bolo 5.375.090. O voličov sa vtedy uchádzalo 22 politických subjektov, do snemovne sa dostali štyri z nich - koalícia SPOLU, hnutie ANO, koalícia Pirátov a STAN a hnutie SPD. Volebná účasť bola 65,43 percenta.