Dve mestá hlásia PROBLÉM s pitnou vodou: FOTO Už druhý deň tečie zakalená voda! Obyvatelia sú pobúrení

VEĽKÝ KRTÍŠ - Obyvatelia Veľkého Krtíša a Modrého Kameňa sa od stredy boria so zakalenou pitnou vodou. Dôvodom je porucha na hlavnom vodovodnom potrubí, no ľudia sa sťažujú na nedostatočnú komunikáciu a chýbajúcu cisternu s pitnou vodou.

Z dôvodu poruchy na hlavnom vodovodnom potrubí došlo k dočasnému zhoršeniu kvality pitnej vody, t.j. zakaleniu vody vo Veľkom Krtíši. "Aktívne sa pracuje na odstránení vzniknutého zákalu. Vzhľadom k danej skutočnosti sa ospravedlňujeme všetkým odberateľom ku ktorým sa zakalená voda dostala a prosíme ich o strpenie tejto skutočnosti do odstránenia závady," informovala Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (StVPS), ktorú mesto citovalo v oznámení na sociálnej sieti vo štvrtok predpoludní. 

 
 

Problémy s vodou hlásia aj v meste Modrý Kameň, ktoré o tom taktiež vo štvrtok ráno informovalo občanov na sociálnej sieti. Zakalenie pitnej vody bolo spozorované už v stredu (7. 1.) v ranných hodinách. "V tejto súvislosti bola kontaktovaná Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, pobočka Veľký Krtíš, ktorá uviedla, že prebieha odkalenie vody a stav by mal byť v poriadku do poobedňajších hodín. K náprave však v uvedenom čase nedošlo. Vopred Mesto Modrý Kameň nedostalo upozornenie zo strany dodávateľa vody," informovala samospráva.

Dodáva, že vo štvrtok bolo zo strany mesta vykonané opätovné telefonické overenie, pričom im bolo oznámené, že situácia ešte nie je v poriadku a z dôvodu poruchy prebieha prečisťovanie vodojemu a potrubných rozvodov. "Mesto zatiaľ neobdržalo oficiálne písomné stanovisko od dodávateľa vody, kedy bude porucha odstránená," informuje. Z uvedených dôvodov mesto odporúča obyvateľom zabezpečiť si pitnú vodu v balenej forme až do ďalšieho oznámenia.

Ľudia sú pobúrení

Na sociálnej sieti sa množia nahnevané reakcia obyvateľov miest. Viacerí sa sťažujú na slabú komunikáciu zo strany vodární a tiež nezabezpečenie pitnej vody. "U nás vo Veľkom Krtíši od včera tečie žltá voda - aj studená aj teplá, hnus," opisuje obyvateľka mesta. Mnohí sa sťažujú, že vo Veľkom Krtíši vo švrtok ráno nebol žiadny oznam o znečistenej vode. Vyhlásiť to mali len rozhlasom.

Viacerí obyvatelia sa pýtajú, prečo nebola zabezpečená cisterna. "Dva dni sme bez vody, tiež som očakávala cisternu s pitnou vodou. Variť a umývať sa v kupovanej vode nie je celkom ideálne," hovorí pani Viera. 

 
 

"Včera sa neunúvali dať vedieť, ja som zapla práčku keď ešte išla čistá voda a viete si predstaviť, čo urobila taká špinavá voda s prádlom. A to nehovorím, že včera ma ubezpečila pani z vodární, že večer voda už pôjde čistá, ale nepovedala, ktorý večer. Katastrofa toto. Keby aspoň zabezpečili pitnú vodu," sťažuje sa zase pani Ľubica.

