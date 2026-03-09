Odštartujte leto vo veľkom! Miško s líškou prinášajú premiéra nového koncertu a krst albumu.

23. mája 2026 ožije Park oddychu Inspiro veselou rodinnou atmosférou. Populárny detský projekt Miško s líškou tu predstaví úplne nový koncertný program spojený s krstom albumu „Hudba nás baví“. Čaká vás popoludnie plné hudby, tanca, hier a nezabudnuteľných zážitkov pre deti aj rodičov.
Podujatie prinesie premiéru novej koncertnej šou, v ktorej zaznejú najobÚúbenejšie pesničky aj úplne nové skladby. Okrem samotného koncertu čaká návštevníkov bohatý sprievodný program – tanečná škola pre deti s lektorkou tanca a choreografkou, moderované súťaže na javisku o zaujímavé ceny, maľovanie na tvár či možnosť odfotiť sa s obľúbenými postavičkami Miškom a líškou.
„Chceme deťom a rodičom priniesť nie len nový koncert, ale celé popoludnie plné aktivít a súťaží, z ktorých si okrem zážitku môžu odniesť aj pekné darčeky.“ približujú tvorcovia projektu.
Detská šou, ktorá si získala celé Slovensko
Projekt Miško s líškou patrí medzi najobÚúbenejšie detské hudobno-divadelné projekty na Slovensku. Originálna šou spája hudbu, tanec, humor, vzdelávanie aj dobrodružstvo a pravidelne navštevuje mestá po celom Slovensku, kde si ju prichádzajú pozrieť stovky detí a ich rodičov.
Ich pesničky a videoklipy poznajú deti z YouTube, streamovacích platforiem, detského rádia aj televízie. Dynamické predstavenia sú známe tým, že deti vtiahnu priamo do deja – spolu spievajú, tancujú a učia sa nové veci hravou formou.
Po úspešnom predstavení Narodeniny, ktoré sa venovalo téme ekológie a zero-waste, prichádzajú Miško s líškou s novým koncertným programom Hudba nás baví.
Hudba, ktorá zabáva aj učí
Nová šou prinesie množstvo veselých pesničiek, pohybu a interaktívnych momentov. Deti sa hravou formou zoznámia s témami ako: hudba a hudobné nástroje, hodiny a rozoznávanie času, jazykové cvičenia pre „šikovné jazýčky“, rodina a každodenní superhrdinovia a pod.
„Deti sa na koncerte nielen zabavia, ale aj niečo nové naučia. Všetko však prebieha prirodzene – cez hudbu, pohyb a smiech,“ dodávajú autori projektu.
Rodinný deň v Parku oddychu Inspiro
Podujatie sa uskutoční v Parku oddychu Inspiro v Ivanke pri Dunaji, ktorý ponúka ideálne prostredie pre rodinný výlet. Návštevníci tu nájdu kvalitné gastro, detské indoor aj outdoor ihriská a oddychové zóny, takže si program môžu užiť malí aj veÚkí.
Program podujatia štartuje už od 15:30 a je vhodné pre celé rodiny s deťmi.
Vstupenky na Predpredaj.sk.
- reklamná správa -