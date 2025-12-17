Slovenskí europoslanci vítajú akčný plán Európskej komisie: Ide o dostupné bývanie

BRUSEL - Európska komisia (EK) v utorok (16. 12.) predstavila európsky akčný plán pre cenovo dostupné bývanie. V Európskom parlamente sa touto témou zaoberá osobitný výbor pre krízu bývania (HOUS), kde pôsobia dvaja slovenskí europoslanci - Martin Hojsík (PS) a Monika Beňová (Smer-SD), informuje spravodajca.
Eurokomisia chce zaistiť lepší prístup občanov EÚ k cenovo dostupnému, udržateľnému a kvalitnému bývaniu. „Mať domov je základom pre rodinu a kvalitu života. Nedostupné bývanie ohrozuje budúcnosť mladých ľudí na Slovensku a v celej EÚ. V Bratislave by si priemerný mladý človek musel takmer 24 rokov odkladať celú výplatu, aby si mohol dovoliť byt veľkosti 75 štvorcových metrov,“ upozornil Hojsík.
Lepšie zapojenie a prístup k financiám
Podľa jeho slov je preto načase, že EÚ a jej inštitúcie hľadajú aj spoločné európske riešenia tohto problému. „Som rád, že po niekoľkých rokoch aj môjho snaženia eurokomisia dala konečne na stôl tieto návrhy. Nie sú dokonalé, ale idú správnym smerom,“ odkázal. Spresnil, že kľúčové bude lepšie zapojenie a prístup k financiám na výstavbu nájomného bývania pre samosprávy, digitalizácia a zrýchlenie povoľovania, uprednostnenie využitia nedostatočne využívaných či zanedbaných nehnuteľností v mestách pred záberom poľnohospodárskej pôdy, ale aj menej byrokracie pri využívaní nových ekologických materiálov, ktoré znižujú náklady stavebníkom. To sú podľa jeho slov návrhy, ktoré pomôžu spraviť bývanie dostupnejším pre všetkých.
Beňová upozornila, že ceny bytov a nájmov rastú v celej Európe rýchlejšie než platy, od roku 2010 sa ceny bývania v EÚ zvýšili v priemere o viac než 50 percent a nájmy o štvrtinu. „Pre mladých ľudí, mladé rodiny či pracujúcich v mestách sa bývanie stáva nedostupným luxusom. Tento problém už dávno nie je len ekonomický, stal sa aj sociálnym. Komisia priznáva, že trh s bývaním zlyháva, a prichádza s plánom na podporu cenovo dostupného bývania. Hovorí o väčších investíciách do výstavby a obnovy bytov a o zmiernení pravidiel štátnej pomoci, aby štáty a mestá mohli konať rýchlejšie a flexibilnejšie. Pre Slovensko je to dôležitý signál. Brusel si konečne uvedomuje, že bývanie nemožno nechať výhradne len na voľný trh,“ uviedla.
Hlavná prekážka
Podľa jej slov jednou z hlavných prekážok výstavby bytov je byrokracia, keď spleť európskych a národných predpisov predlžuje povoľovacie procesy, zvyšuje náklady a odrádza menšie stavebné firmy. Tvrdí, že EÚ musí ísť cestou jednoduchších pravidiel a rýchlejších rozhodnutí. Za zaujímavú považuje snahu zapojiť regionálne a rozvojové banky do financovania sociálneho a nájomného bývania. „Európa však váha s veľkými verejnými investíciami. Pritom práve tie by mohli priniesť rýchlu a citeľnú zmenu. Bývanie totiž nie je len obyčajný tovar, je to základná životná potreba,“ povedala. Návrh EK lepšie sledovať ceny nehnuteľností a vlastnícke vzťahy, aby sa zabránilo špekuláciám, je podľa nej zaujímavý aj pre Slovensko. Upozornila, že súčasná vláda SR robí v oblasti výstavby štátom podporovaných nájomných bytov omnoho viac, než je štandardom v ostatných členských štátoch EÚ.